Акималиев: «Центерра» нанесла непоправимый урон экологии и это самое главное преступление в истории разработки «Кумтор»

Динара Кутманова отметила, что рудник разрабатывали бесконтрольно и соблюдения экологических и промышленных мер.

В Кыргызстане впервые за современную историю началось объективное разбирательство по деятельности канадской горнодобывающей компании «Центерра» на золоторудном месторождении «Кумтор». По мнению ряда экспертов, «Кумтор» был в числе причин всех трех прошедших революций в стране. Главный посыл недовольства – это невыгодное и неравномерное распределение денег, вырученных из добычи золота.

Личная выгода узкого круга прежних руководителей государства, их коррупционные взгляды и продажная натура всегда способствовали разработчику рудника лихо обкрадывать страну, рушить ее экологию и беспрепятственно вывозить основной золотой запас. Всего за время работы рудника было вывезено примерно 400 тонн золота. Доподлинно точная доля Кыргызстана в этих 400 тоннах - неизвестна. Коррумпированные чиновники самого высшего ранга, преследуя свои алчные интересы, никогда народу не давали прозрачных данных о доходах от разработки рудника. За 30 лет независимости народ сверг троих из пяти президентов, сменил более 25 премьер-министров, но ни одна власть по-настоящему не защищала интересы Кыргызстана и народа в вопросах «Кумтора».

То, что проект «Кумтор» был изначально кабальным подтвердил депутат легендарного парламента, академик Жамин Акималиев, который был прямым свидетелем того самого соглашения с корпорацией «Камеко» в 1993 году.

По словам академика, в то время много кто выражал обеспокоенность по поводу предстоящего соглашения и был «против» его подписания и разработки месторождения.

«Я тогда был депутатом легендарного парламента. На обсуждении соглашения я, Турдакун Усубалиев и еще ряд депутатов были против разработки месторождения. Уже тогда были опасения за прозрачность деятельности разработчиков и правительства. Кроме того, была внушительная обеспокоенность по поводу экологии. Но, невзирая на все критичные мнения, тогдашний президент Аскар Акаев подписал соглашение. Сегодня уже очевидно, что Акаев преследовал личные корыстные цели», - говорит он.

Продолжая Акималиев добавил, что после свержения Акаева следующий президент Бакиев новым соглашением вовсе уменьшил долю Кыргызстана в «Кумтор». «Компания-разработчик путем подкупа наших президентов буквально прикарманила себе все руководство, которое выносило решения в угоду себе. Акаев подписал кабальное соглашение, Бакиев пересмотрел договор и вовсе уменьшил долю государства, затем при Атамбаеве премьер-министр Сапар Исаков отдал еще дополнительно несколько тысяч гектаров земли разработчику. Другими словами – это была преступная организация – мафия», - отметил Акималиев.

Академик также указывает, что «Центерра» нанесла непоправимый урон экологии и это самое главное преступление в истории разработки золоторудного месторождения.

«Сегодня есть кривотолки, которые говорят, что национализация «Кумтора» опасна для Кыргызстана международными судами и прочими последствиями. Хотелось бы отметить, что это любимая отговорка прежних властей. На самом деле разработчик месторождения нанес такой колоссальный урон природе, что их необходимо судить по всей строгости международного права. Сегодня есть риски заражения пресной воды, а это преступление против человечества. Поэтому, когда руководство страны впервые проявляет политическую волю и намеревается решить вопрос с месторождением, каждый гражданин должен стоять за правду и всеми силами помочь правительству в этом вопросе», - заключил он.

В свою очередь, говоря об экологических последствиях, директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова отметила, что рудник разрабатывали бесконтрольно и соблюдения экологических и промышленных мер.

«Идет долговременное и кумулятивное загрязнение речной системы Кумтор, Нарын, Сырдарья. Рудник как раз расположен у истоков реки «Кумтор», которая далее входит в реки Нарын, Сырдарья. За столько лет на руднике не было построено очистных сооружений по очистке карьерных вод. Эти воды действительно содержат химические вещества и тяжелые металлы. Специалисты из Словении, Германии и национального ядерного центра Казахстана проводили лабораторные исследования. Все анализы показали значительные превышения тяжелых металлов и цианида. Эти вещества оседают в донных отложениях реки «Кумтор», что в конечном итоге приводит к медленному загрязнению речной системы», - подытожила Кутманова.

ИАЦ «Кабар»