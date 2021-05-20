Кадырбеков: В мировой практике ООН 5 раз принимало решение, когда государства были вправе национализировать

Торага Жогорку Кенеша II созыва Ишенбай Кадырбеков рассказал о путях, которыми можно национализировать золоторудное месторождение.

17 мая в Жогорку Кенеше состоялось внеочередное заседание, посвященное обсуждению ситуации вокруг золоторудного предприятия «Кумтор», разрабатываемого канадским оператором «Centerra Gold Inc.». В ходе заседания члены госкомиссии по проверке деятельности компании «Кумтор» озвучили выводы проделанной работы перед народными избранниками и попросили продлить работу до окончания разбирательств.

Депутаты Жогорку Кенеша рекомендовали кабмину ввести временное внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» в связи с безответственными действиями «Centerra Gold Inc.» в сфере пользования недрами, а также назначить временного внешнего управляющего. Также парламент одобрил проделанную работу комиссии и продлил ее работу до окончания разбирательств.

Торага Жогорку Кенеша II созыва Ишенбай Кадырбеков поделился с агентством «Кабар» своим мнением по вопросу «Центерры» и рассказал о путях, которыми можно национализировать золоторудное месторождение.

По словам экс-торага ЖК КР, действия и материалы, представленные государственной комиссией очень солидны, и некоторая информация была неожиданной и новой. Но говоря о выводах и предложениях, сделанные в ЖК КР, общественный деятель указал, что у него появилось непонимание о том, почему не было уделено особое внимание дополнению к соглашению от 2009 года, ратифицированное Жогорку Кенешем и приобрётшее статус закона.

Собеседник объяснил, что в соглашении четко и ясно написано, что Кыргызстан берет на себя обязательства впредь не принимать никаких решений, предлагать и даже говорить что-либо в отношении «Центерры», «Кумтор Голд Компани», «Кумтор Оперейтинг Компани», нарушающие их интересы. Более того, Кадырбеков указывает, что кыргызская сторона взяла на себя обязательства, что в случае невыполнения своих обязательств, управление акциями Кыргызстана переходит «Центерре» и с нашей стороны не будет никаких претензий.

Поэтому говорит он, «Центерра» и использовала, при чем, ссылаясь не на какие-то арбитражные решения, а на это соглашение и арестовало 26,5% акций Кыргызстана в компании. «Вот весь и вывод. Самое печальное, что 3 месяца - это миг, это как 3 дня. Я себе задаю вопрос: Ну, хорошо, подняли такую громадину, через 3 месяца срок закончится, а дальше что? Зачем надо было поднимать экологию, когда для того, чтобы решить вопрос экологии нужно не три года, а минимум 10-20 лет и миллиарды долларов? Поэтому я думаю, что выводы и решения были исковерканы и не просчитаны о будущем возможных вариантов против Кыргызстана», - говорит экс-торага ЖК КР.

Говоря о том, как можно обойти кабальное соглашение от 2009 года Ишенбай Кадырбеков говорит, что ничего не надо обходить. По его словам, этот вопрос давно имеет решение в мировой практике и Генеральная ассамблея ООН 5 раз принимала такое решение, в котором четко и ясно написано, что в случае, если природное богатство страны не приносит никаких социально-экономических выгод и наносит ущерб экологии, то государство вправе национализировать. Кадырбеков добавил, что в резолюции Генассамблеи ООН имеется предупреждение ко всем членам ООН, в котором говорится, что никто не вправе препятствовать и принимать какие-либо шаги, мешающие национализации. И если предусмотрена компенсация, то государство должно оплатить ее. «Поэтому в мире никогда после национализации арбитражный суд не рассматривал такие дела», - подчеркнул общественный деятель.

Кадырбеков указал на то, что все позабыли о другом - вопрос национализации принимается законом, а международный арбитраж никогда не принимает исковое заявление против закона. Поэтому, говорит он, был такой простой путь, а они (Центерра) нанесла Кыргызстану непоправимый ущерб, никакой пользы от них нет кроме зла, поэтому надо было национализировать. «Не брать временное управление на 3 месяца, а вообще полностью забирать золоторудное месторождение и рассматривать вопрос о компенсации. А там, в резолюции Генассамблеии ООН написано, что вопрос компенсации рассматривается национальным судом этого государств и их законодательством. То есть, это дело рассматривал бы Первомайский районный суд Бишкека. Естественно, мы сказали бы, что выплатим компенсацию с вычетом всех долгов и обязательств, которые они должны были выплатить Кыргызстану и возместить ущерб, нанесенный экологии. Все, не то, что мы, они должны были бы нам платить. Ну и наконец, есть еще 3 статья, это закон готовый, и надо было бы написать, что закон о ратификации 2009 года утратил силу. Почему это нужно? Пока мы денонсируем и спускаем это соглашение на уровень простого соглашения, мы всегда будем уязвимы», - заключил торага Жогорку Кенеша II созыва Ишенбай Кадырбеков.

ИАЦ «Кабар»