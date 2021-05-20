На трёх руководителей «Кумтор Голд Компани» возбуждены уголовные дела

Ранее сообщалось, что представители топ-менеджмента компании выехали из Кыргызстана

На трёх руководителей «Кумтор Голд Компани» возбуждены уголовные дела. Об этом на пресс-конференции сообщил внешний управляющий по Кумтору Тенгиз Болтурук.

Отметим, вчера Болтурук заявил, что руководство «Центерра Голд Компани» выехало из страны, отключив все системы и программы на предприятии.

Источник: vesti.kg