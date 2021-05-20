Акылбек Жапаров: Началась самая большая война на пути к экономической независимости

1500-1600 листов документации по “Кумтору” готовы для суда, мы раздадим их журналистам в электронном виде

Председатель госкомиссии по Кумтору отметил, что на предприятии умирали люди, но «Центерра» не предпринимала никаких мер, мол, рабочие виноваты сами

Председатель госкомиссии по «Кумтору», депутат Акылбек Жапаров заверил, что комиссия готова вести открытый диалог со СМИ по “Кумтору”.

-1500-1600 листов документации по “Кумтору” готовы для суда, мы раздадим их журналистам в электронном виде, - сказал он. - Изучите материалы. У нас одни только доказательства, нет никакой воды. Ранее на предприятии умирали люди, но руководство компании «Центерра Голд» не предпринимало никаких мер, обосновывая это тем, что рабочие виноваты сами. На сегодняшний день возобновлены уголовные дела по смертельным случаям на руднике.

Жапаров отметил, что впредь будет вестись только открытый диалог.

-Впредь мы будем вести открытый диалог, - сказал он. - Началась самая большая война за экономическую независимость. Только суд сможет доказать, кто прав, а кто виноват. Оставшиеся 500 тонн золота мы хотим оставить нашим потомкам. В течение двадцати лет мы хотим выплатить долги, а потом не брать у соседей займы.

Источник: vesti.kg