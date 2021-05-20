Эрдоган: В Иерусалиме и Газе умирают не дети, а сама человечность!

Турецкая Республика с момента основания подвергается атакам и давлению, предпринимаются попытки разрушения страны изнутри.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

19 мая состоялось церемония презентации спортивного телеканала TRT Spor Yıldız в Анкаре. Новый канал направлен на пропаганду спорта среди подрастающего поколения жителей Турции и открылся в День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта.

Лидер Турции выступая на презентации телеканала выразил уверенность в том, что страна займет свое достойное место на мировой арене.

По словам турецкого лидера, благодаря атмосфере стабильности и доверия, которую уже 19 лет обеспечивает возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития, Турция получила возможность реализовать свой истинный потенциал во всех областях.

Глава государства отметил, что Турция не может оставаться равнодушной и к ситуации в регионе.

«Во многих странах, жители которых веками жили в мире и согласии под защитой наших предков, сегодня царят ненависть, насилие и конфликты», — сказал Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание к реакции ряда стран на позицию Анкары по ситуации на Ближнем Востоке.

«Нам говорят: «Эрдоган не должен так говорить». А что я должен делать? Аплодировать? Турция возвышает голос в каждом регионе, где видит насилие», — сказал президент.

По его словам, сегодня в Палестине на глазах у всего мирового сообщества убивают сотни мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Причем в качестве орудия для убийства применяются новейшие виды вооружения.

«В Иерусалиме и Газе умирают не дети, а сама человечность! Те, кто закрывает глаза на насилие Израиля в отношении невинных палестинцев, на самом деле формируют почву для трагедии в собственных странах. Если сегодня мы промолчим по поводу трагических событий в Иерусалиме, завтра то же самое произойдет с другими священными для нас городами», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что международные организации и страны, позиционирующие себя в качестве поборников демократии, прав человека, справедливости и безопасности, молча наблюдают за беззаконием [в Палестине].

По словам турецкого лидера, считать, что всегда прав сильнейший – в корне ошибочный подход. «Турция прилагает все усилия для формирования миропорядка, при котором прав тот, на чьей стороне справедливость. Если для противостояния жестокости и защиты угнетенных необходимо заплатить определенную цену, Турция готова без колебаний сделать это. Очевидно, что если сегодня мы не выполним обязанности, возложенные на нас историей, те, кто претендует на наши земли, проявят еще большую наглость», — заверил Эрдоган.

Напомним, обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным израильских военных, боевиками из Газы было выпущено по Израилю 50 ракет. 10 из них упали в секторе Газа.

Министерство здравоохранения Газы обновило список погибших на палестинской территории. По их данным, убито 219 человек, из них 63 ребенка. Еще 1530 жителей получили ранения.

Израиль заявляет, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о своих потерях.

По медицинской службы Израиля, на его территории погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое детей.

Источник: Элгезит