Нариман Тюлеев: Решение ЦИК поддержать Бишкекскую ТИК свидетельствует о том, что разум победил жажду наживы

Лидер партии «Ак Бата» поблагодарил ЦИК за принципиальность

Лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев отмечает, что политорганизация Аскара Салымбекова «Эмгек» использовала грязные методы борьбы, нагло воспользовавшись тяжелым финансовым положением наших граждан.

- Решение ЦИК поддержать Бишкекскую ТИК свидетельствует о том, что разум победил жажду наживы некоторых членов рабочей группы Центризбиркома, которые не смогли устоять перед деньгами олигархов, - считает Тюлеев. - Битва была жестокой, и она показала, кто есть кто. Я не буду переходить на персоналии, в этом нет необходимости. Теперь мы все знаем истинные лица тех, кто был готов продать будущее нашей столицы, наше с вами будущее за «30 серебряников».

Он напомнил, что выборы должны быть свободны от подкупа и админресурса.

- ЦИК показала свою принципиальность, за что их хочется искренне поблагодарить, - написал Тюлеев. - Сегодня вы доказали, что верховенство закона и демократические принципы в нашей стране действительно работают.

Как сказала глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, честные выборы - это основа легитимизации органов управления и власти. Выборы должны быть свободны от подкупа и админресурса.

Лидер политобъединения считает, что правоохранительные органы должны проверить каждого из членов партии «Эмгек» на законность бизнеса.

- На протяжении всей выборной гонки всем было известно, а теперь это и официально подтверждено, что партия Салымбекова использовала грязные методы борьбы, нагло воспользовавшись тяжелым финансовым положением наших граждан, - заметил Тюлеев. - С такими выборами мы не можем двигаться к стабильности и развитию. Цинизм таких партий, как «Эмгек», их готовность монетизировать голоса избирателей – это попытка деградации политических процессов. Подобное должно прекратиться раз и навсегда! Сегодня справедливость восторжествовала. Все произошедшее должно стать хорошим уроком для тех, кто пытался удержать власть в своих руках любой ценой. Думаю, что правоохранительные органы должны проверить каждого из членов партии «Эмгек» на законность бизнеса, проверить их выплаты по налогам и достоверность сведений, указанных в декларациях. И начать эту проверку нужно с идейного вдохновителя всего этого беспредела – Аскара Салымбекова.

Он заверил, что его партия «Ак Бата» готова вновь принять участие в выборах.

- Политическая партия «Ак Бата» готова вновь принять участие в выборах, - написал глава политорганизации. - Самое главное, что есть у каждой политической силы, – это поддержка избирателей, и я уверен, что на предстоящих перевыборах наша поддержка будет еще более мощной.

Источник: vesti.kg