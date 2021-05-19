“Хороший пример”. Лавров оценил завершение конфликта между КР и РТ

Отметим, сегодня в Душанбе проходит заседание глав МИД стран ОДКБ.
«Переход от конфронтации к сотрудничеству – хороший пример работы для всего постсоветского пространства», — заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
“Мы очень рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади. Самое главное — страны приступили к работе по делимитации и демаркации», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана.
Глава российского МИДа назвал завершение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном хорошим примером для стран постсоветского пространства, где имеются спорные участки госграницы.
Отметим, сегодня в Душанбе проходит заседание глав МИД стран ОДКБ.
Источник: reporter.kg
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