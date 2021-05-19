Очередной демарш Путина

Это означает, что для российских властей Таджикистан оказывается ближе Кыргызстана в стратегическом плане?

Если во время Баткенских событий президент России В. Путин не озвучил свою позицию, промолчал, совершил демарш, то эта история получила логическое продолжение. Российские власти совершили еще один демарш.

Точнее, хозяин Кремля В. Путин поручил МИД России добиться подписания с Таджикистаном соглашения о Единой системе региональной воздушной обороны. О чем это говорит? В соответствии с соглашением, если появится угроза с воздуха для Таджикистана, то будут стянуты вооруженные силы России, ответят на воздушные атаки.

Это означает, что для российских властей Таджикистан оказывается ближе Кыргызстана в стратегическом плане? Вряд ли можно назвать совпадением подписание этого документа после вооруженных столкновений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Или это позиция России по конкретному вопросу?

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 19.05.2021 / стр. 8