Путин в сентябре посетит Душанбе, - глава МИД Таджикистана

Визит президента России Владимира Путина в Душанбе назначен на вторую декаду сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября», - цитирует Мухриддина РИА Новости.

«Правительства двух стран, в том числе внешнеполитические ведомства, уже начали работу по содержательному наполнению визита. Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров», - добавил он.

Сегодня в Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Источник: centralasia.media