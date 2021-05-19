Путин в сентябре посетит Душанбе, - глава МИД Таджикистана

Визит президента России Владимира Путина в Душанбе назначен на вторую декаду сентября.
Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября», - цитирует Мухриддина РИА Новости.
«Правительства двух стран, в том числе внешнеполитические ведомства, уже начали работу по содержательному наполнению визита. Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров», - добавил он.
Сегодня в Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.
Источник: centralasia.media
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