(Архив) А.Жапаров (минфин КР): Свыше $1млрд. получит Кыргызстан по новому контракту с "Центерра Голд Инк."

Акылбек Жапаров, министр финансов КР, о вопросах по золоторудному месторождению Кумтор и пунктах нового Соглашения с "Центеррой"

Свыше $1млрд. получит Кыргызстан в случае одобрения ЖК КР нового соглашения с "Центерра Голд Инк."

"Бог Троицу любит", - говорят русские. Судьба Кумтора решается в третий раз. Выиграет ли от этого наша страна? Один из главных участников этого процесса министр финансов Акылбек Жапаров рассказал газете "Лица", почему он считает, что третий передел золота Кумтора окажется удачным для республики. И довольно прозрачно намекнул, что в случае неодобрения соглашения парламентом его ждет роспуск.

- Давайте начнем с истоков. Нам постоянно говорят, что нашу страну в проекте "Кумтор" "кинули". Но уже мало кто знает и понимает, как это сделали. Так как же нас "кинули"?

- Во всей этой истории наиболее примечательны детали, которые зачастую не видны невооруженным глазом. Первое, все, что решалось по проекту "Кумтор" - одному из самых крупных месторождений золота в мире, решалось не на территории Кыргызстана, а где-то на стороне. В 1992 году премьер-министр нашей страны вылетел в Торонто, чтобы заключить договор. Без тендера…Хотя тогда восемь крупнейших компаний предлагали свои услуги по освоению месторождения. А "Камеко" первоначально выходила к нам с предложением выкупать ежегодно около 400 тонн урана. И попутно, "постольку-поскольку" заниматься золотыми делами. Но перед полетом нашего премьера в Торонто в 1992 году в Кыргызстане побывал известный в нашей стране человек Борис Бирштейн. И только потом началось развертывание проекта "Кумтор".

В декабре 2003 года, когда готовилась реструктуризация проекта, опять же в Торонто вылетела рабочая группа под председательством статс-секретаря Минфина Эмирлана Торомырзаева. Правительство поручило группе изучить возможности реструктуризации. Но эта группа подписывает в Торонто соглашение о принципиальных подходах по реструктуризации, хотя таких полномочий у нее не было. И вот вторая интересная деталь, в состав группы входил еще и начальник Управления Минфина по привлечению государственных инвестиций – советник министра финансов Айдар Акаев. Затем это соглашение якобы принимается на заседании правительства 31 декабря 2003 года. Мы сейчас знаем, что никакого заседания правительства в этот день не было. Решение правительства было принято опросным путем. Причем, члены правительства не были ознакомлены с материалами.

Уже во времена премьерства Феликса Кулова распоряжением президента была создана государственная комиссия. И опять первые переговоры по Кумтору проходили в Москве, вторые в Стамбуле. Там, за рубежом, опять были попытки протащить соглашение, по которому Кыргызстану передавались 6,5 миллионов акций "Центрерры" в течение четырех лет. И на этом все вопросы закрываются.

Наша комиссия детально изучала все документы советского периода, мнение наших геологов-экспертов, канадскую методологию оценки запасов на нашем месторождении, на месторождениях в Монголии и США. Мы задались вопросом, почему "Центерра" взяла у нас центральный участок месторождения, а мы при этом имеем меньшую долю, чем "Камеко" со своих месторождений? Ведь на момент заключения соглашения в 1992 году наша страна имела долю в проекте 67%, а "Камеко" - 33%. После реструктуризации проекта в 2003 году с помощью ловкости рук и никакого мошенничества у нас осталось 33% акций "Центерры", а у "Камеко" их стало 67%. И из своих 33% наше правительство продало 17% акций. Перед этим правительство за 5 миллионов долларов получило заключение одной из юридических компаний и иностранного банка, что акции "Центерры" расти в цене не будут. Правительство продало 17% акций за 84 миллиона долларов и практически тут же цена на акции взлетает в 3-4 раза. В течение трех лет цена одной акции однажды доходила до 15,47 канадских долларов. То есть мы продали их по мизерной цене. Я не исключаю, что в этом могли быть замешаны наши нечистые на руку люди, а может быть, и политическое руководство страны. Но наша экспертная группа этим аспектом не занималась.

И последняя деталь.

Когда мы вели уже второй раунд переговоров, очень многие документы были на английском языке. Сейчас в парламенте от меня требуют, чтобы я сделал доклад по "Кумтору" на государственном языке. А у нас не было документов даже на официальном языке, на котором мы вели переговоры. Мы были вынуждены просить "Центерру", как публичную компанию, раскрыть информацию, сделать перевод на русский язык и предоставить нам всю информацию. Поэтому на сегодняшний день у нас есть все материалы по этому вопросу, начиная с 1991 года. На основании этих документов правоохранительные органы могут дать свое заключение, где было злоупотребление должностным положением, кто нанес колоссальный ущерб государству.

- В чем состоял смысл "схемы Бирштейна", по которой наша страна, обладая главным пакетом акций, получала копейки от добычи золота на Кумторе?

- Схема очень простая. "Бирштейновцы" направили всю дискуссию в плоскость разделения прибыли. И кыргызская сторона должна была получать две трети от прибыли. При этом управляющей компанией "Кумтор Голд Компани" являлась компания "Кумтор Оперейтинг Компани" на 100 процентов принадлежащая компании "Кумтор Маунтинг Компани". А почти через месяц указом Акаева была создана компания "Кыргызалтын". То есть обе компании были созданы почти одновременно. Может быть, это совпадение. Но в итоге наша сторона осознанно или неосознанно пошла на разделение прибыли. Этот вариант, кстати, поддержала и "золотая комиссия", и "легендарный" парламент. Что делается дальше? Компания "Кумтор" увеличивает затраты на добычу золота, строительство горнодобывающего предприятия. От этого стоимость проекта возрастает, и в это же время на 30% падает общемировая цена на этот металл. По непонятным нам схемам поставлялись продукты питания, техника. В два раза была завышена стоимость фабрики. В общем, всеми возможными путями та сторона вытащила из Кумтора все возможное. Наша же страна не имела ничего. Нет прибыли – нечего делить.

- Пpaвдa ли, что после реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году канадская сторона резко увеличила расходы на геологоразведку и техническое оснащение предприятия?

- Да, это так. Около 90 миллионов долларов они затратили на подтверждение геологических изысканий. Сегодня многие спрашивают, зачем это делалось, ведь в советские времена были установлены 716 тонн золота в этом месторождении. Да, они были установлены. Но чтобы начинать добычу, нужны новые, более точные изыскания. В итоге этих исследований было подтверждено расположение основного рудного тела месторождения, а оценка запасов отличалась от советских всего на 5-10 тонн. Почему канадская сторона начала вкладывать деньги именно с 2004 года? Потому что стала расти цена золота на мировых рынках. На момент начала наших переговоров она составляла 630 долларов, сейчас уже 730 за унцию. Поэтому добыча золота даже в подземных условиях стала выгодной. При этом нам надо помнить, что не каждая компания может вести разработку на уровне 4 тысяч метров над уровнем моря. Поэтому все разговоры о том, что мы сами можем вести разработку на этом месторождении и обеспечить нормальное функционирование всего предприятия – это пока наши мечты.

- То есть, если бы Кумтор полностью перешел в наши руки, то мы не могли бы обеспечить его работу?

- Нет. Вообще, согласно генеральному соглашению 1992 года, предприятие должно было перейти к нам в 2007 году. Но реструктуризация проекта в 2003 году все изменила. Она вообще не соответствовала интересам Кыргызстана, учитывая те запасы золота, которые там есть. Сейчас же мы – правительство Кыргызстана и "Камеко" - смогли профессионально, без всяких эмоций доказать друг другу: кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – оба. И мы сумели отстоять свое мнение. Представляете, что значит в капиталистическом мире отдать часть своей собственности? 19% или 32,3 миллиона акций, крутящихся на фондовом рынке по цене более 13 долларов за штуку. Все это перейдет к нам, если парламент одобрит соглашение. Если парламент нас поддержит, то мы вместе с ним подготовим программу по устранению недостатков на Кумторе, зафиксированных нашими госорганами. Все эти недостатки надо устранить, чтобы они не отразились на экологии региона и всей страны.

Другой вопрос, как использовать активы, которые окажутся нашими после одобрения соглашения. Это более одного миллиарда долларов. У нас появляется возможность проводить экономические реформы и обеспечивать их поддержку не за счет международных организаций и наших соседей, а именно за счет своих источников. Мы планируем привлечь в следующем году около трехсот миллионов долларов инвестиций в нашу экономику. В этом наша экономика будет нуждаться именно в следующем году. Ипотечный кризис, как известно, коснулся и Казахстана. А у нас около 40% капитала именно оттуда. Поэтому сейчас у нас заморожена выдача кредитов. Думаю, что эта проблема будет стоять перед нами и в следующем году. В этом году мы выдали рекордную сумму кредитов – около 20 миллиардов сомов. Если в следующем году мы не выдадим такую же сумму кредитов, то роста в 8-9% нам не видать. А если мы не сделаем от 7 до 10% роста, то это будет катастрофой для Кыргызстана. Потому что инфляция будет выше 5-7%, рост цен наблюдается во всем мире. В этой гонке есть только одно правильное решение и это политика президента Бакиева. Надо иметь опережающий рост экономики, заработной платы, пенсий и пособий. Для этого нам нужна финансовая поддержка, вливания в нашу экономику.

- Как деньги, которые существуют сегодня в виде акций "Центрерры", будут аккумулироваться в нашу экономику?

- Мы уже провели переговоры с банками Китая, России, Казахстана. У них сейчас достаточно финансовых ресурсов. Мы будем отдавать эти акции под залог. По прогнозам, в 2010 году стоимость акций вырастет до 15,47 канадских долларов за штуку. И тогда можно будет подумать о продаже акций. Но до этого акции могли бы привести в нашу экономику инвестиции. Эти инвестиции будут вкладываться в инфраструктуру, строительство, малый и средний бизнес, туризм. Но это не значит, что деньги будут розданы всем подряд. Практика показала, что правительство является плохим менеджером. За годы независимости, к сожалению, ни один проект с участием правительства не был удачным. Поэтому все риски будут сосредоточены в банках. А деньги на кредиты будут выделяться из Фонда развития. Закон о Фонде принят парламентом, подписан президентом. Но сам Фонд не будет распределять деньги. Хорошие, просчитанные проекты будут одобрены банками, а Фонд выделит им кредитные средства.

- Вырисовывается неплохая перспектива. Почему же депутаты тянут с одобрением соглашения?

- Думаю, у народных избранников было мало времени на изучение всех документов. Только парламентская комиссия Шерниязова подготовила 37 томов. Наша экспертная комиссия подготовила 40 томов. Но некоторые депутаты занимались этим вопросом вплотную. Например, Исабеков, Алымбеков, Байсалов, Иманалиев, Марипов, Малиев. Последний, кстати, участвовал во всех заседаниях, во всем переговорном процессе от начала до конца. Я считаю, что у нас сложилась уникальная ситуация. Правительство, парламент, общественность объединились для того, чтобы выработать вразумительную, понятную для канадской стороны, единую позицию. И эту позицию поддержал президент. Если бы глава государства замкнул решение этого вопроса на себя – это было бы неправильно, все бы считали, что вопрос решается так же, как и в прежние времена. Но он не стал так делать. Однажды в присутствии премьера Исабекова, после нападок на меня отдельных членов правительства, я задал вопрос президенту. И получил однозначный ответ: интересы кыргызского народа должны стоять выше интересов любого члена правительства.

- Вы говорите о единстве мнений, а вот депутат Малиев говорит о том, что надо отложить голосование по соглашению…

- Нет. Он предложил одобрить. Но в дальнейшем продолжать переговоры правительства по налоговым льготам Кумтора, которые были представлены предприятию. Но на тот момент в законодательстве не было положений, дающих эти льготы. Спор внутри нашей экспертной группы по этому вопросу был. Но, повторюсь, мы пришли к выводу: кто старое помянет – тому глаз вон. Перед нашей экспертной группой не стояла задача установить историческую справедливость. Нам было важно сохранить этот проект. 2 тысячи человек там работает. Они получают зарплату от 25-30 тысяч и выше, получают высочайшую квалификацию. Сейчас эти люди начинают выезжать за рубеж и получать уже не 500, а 1,5-2 тысячи долларов. В общем, Малиев в целом поддерживает соглашение, но при этом имеет свое мнение по некоторым моментам.

- Депутаты, критикуя заключенное соглашение, говорят о появлении новых акционеров в составе "Центерры"…

- Премьер-министр Атамбаев, выступая на заседании парламента, сказал, что на цену акций влияет сам рынок и наш парламент. Если парламент не одобряет соглашение, то возникает конфликтная ситуация. И цена акций скатывается до 3,16. Сейчас все зависит от парламента. Мы сделали все, что могли. Можно было бы сделать лучше? Да. Совершенству нет предела.

- Так сколько учредителей у "Центерры" будет в случае одобрения соглашения?

- Около 30,66% акций будет принадлежать нашей стране, 37% - "Камеко" и 31% - у всех других акционеров. Это около 30 крупных компаний, которые работают на фондовом финансовом рынке.

- Насколько это способствует тому, чтобы рано или поздно появился один крупный совладелец компании, например, из Казахстана?

- Это будет решать рынок. Акции свободно продаются на биржах. Если наша страна решит продать свои акции или их часть тогда, когда цена будет высокой, их может купить любой инвестор, в том числе и казахстанский.

- А в чем разница между решением проблемы, предлагаемым Усеновым, и вашим?

- Первое, в нашем варианте было однозначно заявлено, что переговоры должны проходить на кыргызской земле. Второе, мы составляем свой прогноз доходов от соглашения на три года. Мы ожидаем, что за это время получим 160 миллионов долларов налоговых платежей. Сюда не входят подоходный налог, экологический и таможенный сборы, социальные платежи, 1% в Иссыккульский фонд развития. Кроме того, в нашем активе в виде акций будет почти 1 миллиард долларов. А Усенов прогнозировал ситуацию до 2026 года. По его прогнозу можно было бы получить более двух миллиардов долларов, с учетом продажи акций на бирже. И третье отличие, мы убрали из соглашения слово "если". То есть сразу после одобрения парламентом этого соглашения мы сразу же получаем 15 миллионов акций, а 17 миллионов акций, так же как и 17 миллионов акций "Камеко" будут лежать на счету эскроу. Эти акции будут лежать до тех пор, пока цена акции не составит более 13 долларов. Или до тех пор, пока "Камеко" не решит продать свои 17 миллионов акций. С помощью этих активов мы можем многое сделать в нашей стране.

- Дает ли это соглашение Кумтору право на разработку всего месторождения?

- Идет не совсем правильное толкование этого момента в соглашении. По нашему закону "О недрах" тот, кто провел геологоразведку на территории, на которую распространяется действие лицензии, тот и имеет исключительное право на разработку его месторождений. Поэтому мы считаем нужным зафиксировать, что лицензионная площадь Кумтора совпадает с концессионной. Все рудное тело Кумтор будет рассматриваться как единое целое. Это центральный участок и 7 километров в его радиусе. И после одобрения соглашения в парламенте даже теоретическая возможность появления на этом месторождении новых золотодобытчиков исключается.

- Ваш прогноз: одобрят ли депутаты соглашение?

- Я надеюсь, что большинство депутатов поддержит нас. Мне было по-человечески больно, когда парламентарии на слушаниях по вопросу вступления в ХИПИК поддались эмоциям. Сейчас у Жогорку Кенеша уникальная возможность принять решение в пользу развития экономики или принять другое решение со всеми вытекающими из него проблемами.

- А что будет, если парламент не одобрит соглашение?

- Есть и второй путь развития ситуации. Мы признаем, что в 2003 году реструктуризация была проведена неправильно. И остается путь международного арбитража. На подготовку к арбитражу у нас уйдет минимум 1,5-2 года. Сколько будет идти арбитраж, неизвестно. И заключение Минюста, и заключения юридических компаний однозначны: кто победит – неясно. Потому что на тот момент действующее правительство республики подписало соглашение о реструктуризации. Все коррупционные механизмы действовали только на нашей стороне. Тот же Минюст давал заключение, что нормы законов не нарушаются. Так что в арбитраже у нас нет шансов. Это будет очень плохо для экономики. Во-вторых, мы живем по конституции 2003 года, и данная ситуация является непреодолимым противоречием между правительством и парламентом (в таком случае президент имеет право распустить парламент – ред.). Мы будем вынуждены обратиться к главе государства с тем, чтобы вернуть этот вопрос в парламент или дождаться развязки другим путем. Повторю, на наш взгляд, у нас в арбитраже нет шансов.

Айдар Чаянов

11/10/2007, независимая информационно-аналитическая газета "Лица", № 29

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