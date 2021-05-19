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Закон "О Центризбиркоме" предлагают изменить. Прямо перед большими выборами

Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев предложил изменить закон, регулирующий деятельность ЦИК, чтобы привести его в соответствие с обновленной Конституцией. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.
 
Согласно предлагаемым изменениям, состав ЦИК будет формироваться сроком на 5 лет и состоять из 12 членов комиссии.

ЖК будет избирать членов ЦИК:

6 человек - по представлению президента;

6 человек - по собственной инициативе с учетом присутствия не более 70% лиц одного пола.

Освобождает членов комиссии от их должностей тоже парламент.

Полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня ее первого заседания. В случае если срок полномочий членов ЦИК истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов.

Деятельность состава Центризбиркома, согласно законопроекту, до истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с прекращением полномочий или роспуском Жогорку Кенеша, а также с отставкой президента.

Торобаев также предлагает сократить количество заместителей с двух до одного. При этом в законопроекте не указывается, что избираемых ЖК членов выбирают ЦИК и оппозиция в парламенте, как это было ранее.

 
URL: https://kaktus.media/438617
 

           

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