Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.
Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев предложил изменить закон, регулирующий деятельность ЦИК, чтобы привести его в соответствие с обновленной Конституцией. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.
Согласно предлагаемым изменениям, состав ЦИК будет формироваться сроком на 5 лет и состоять из 12 членов комиссии.
ЖК будет избирать членов ЦИК:
6 человек - по представлению президента;
6 человек - по собственной инициативе с учетом присутствия не более 70% лиц одного пола.
Освобождает членов комиссии от их должностей тоже парламент.
Полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня ее первого заседания. В случае если срок полномочий членов ЦИК истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов.
Деятельность состава Центризбиркома, согласно законопроекту, до истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с прекращением полномочий или роспуском Жогорку Кенеша, а также с отставкой президента.
Торобаев также предлагает сократить количество заместителей с двух до одного. При этом в законопроекте не указывается, что избираемых ЖК членов выбирают ЦИК и оппозиция в парламенте, как это было ранее.
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