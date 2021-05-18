Исхак Масалиев: Парламент принял правильное решение по Кумтору, но смогут ли завершить начатое?

Исхак Абсаматович напомнил, что в 2009 году уже были попытки национализации Кумтора.

У экс-депутата вызывает сомнения кандидатура Тенгиза Болтурука, управляющего рудником. Его также удивляет внезапное прозрение Акылбека Жапарова

Парламент принял правильное решение по Кумтору, однако пока неясно, хватит ли политической воли довести начатое до конца. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-депутат Исхак Масалиев.

- Я поддерживаю решение парламента по введению внешнего управления на руднике, но теперь для страны настали крайне сложные времена, - отметил он. - Золото обогащает, но оно и развращает правителей. Будет крайне сложно довести начатое до конца и не сделать еще хуже. И тут еще возникает вопрос: а судьи кто? Кто будет управлять Кумтором?

Исхак Абсаматович напомнил, что в 2009 году уже были попытки национализации Кумтора.

- И хоть Бакиева все ругают, в то время попытка национализации помогла посадить компанию за стол переговоров и заставить их платить больше, - сказал он. - Не столько, сколько они должны были, но все же это была большая подвижка. Сейчас должно было произойти то же самое, но произойдет ли? У меня большие сомнения вызывают исполнители всего задуманного -

Акылбек Жапаров и Тенгиз Болтурук. Неужели Жапаров спустя столько лет прозрел? А Болтурук так и вовсе имеет гражданство Канады. Как бы его интересы не стали выше интересов страны. Хотя мне очень хочется ошибаться.

Вместе с тем Масалиев заметил, что кроме проблем с управлением рудником Кыргызстан может испытывать сложности с продажей золота.

- Насколько мне известно, на мировой бирже ситуация регулируется на уровне таких крупных игроков, как, например, Ротшильды, - поведал он. - И нас на эту биржу могут просто не пустить. Так что сейчас у властей прибавилось очень много проблем.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что парламент принял решение ввести внешнее управление на Кумторе. В свою очередь «Центерра» обратилась в международный арбитраж.

Источник: vesti.kg