Аскар Акаев: По предложению Акылбека Жапарова ледники Давыдов и Лысый отдали Кумтору. Надеюсь, Бог его накажет

Первый президент отметил, что депутат ни слова не упомянул о Бакиеве

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев надеется, что Бог накажет Акылбека Жапарова, который так быстро меняет свою позицию. Такими мыслями экс-глава государства поделился в новом интервью порталу Avtor.tv.

— В ЖК подняли вопрос по «Кумтору», как следствие озабоченности о состоянии экологии нашей страны, — сказал Акаев. — Саму инициативу поддерживаю и считаю правильным решением. Безусловно, зарубежные страны должны сохранять наши экологию и законы. И если принесли вред экологии — должны заплатить. Но могу сказать, что политические игры вокруг этой проблемы препятствуют ее решению.

Акаев отметил, что все проблемы начались из-за соглашения 2009 года, во времена правления Курманбека Бакиева.

— По Кумтору было очень много комиссий, — отмечает бывший президент. — А все проблемы, которые у нас сейчас есть касательно «Кумтора», ведут к соглашению 2009 года. Сам «Кумтор Голд Компани» отмечает, что пойдет в арбитражный суд именно по соглашению вышеупомянутого года. Если бы проблемы были с соглашением 2003 года, когда работал я, то они бы ссылались на это. Но Жапаров ни слова не сказал о соглашении 2009 года и сделал акцент на 2003-й, обвинив во всем меня и Танаева. Цель Жапарова — отвести внимание народа от соглашения 2009 года и направить все взоры на соглашение 2003 года.

Бывший президент отмечает, что Акылбек Жапаров молчит, потому что соглашение по «Кумтору» в бакиевские времена разрабатывал он сам.

— Акылбек Жапаров ни разу не упомянул имя Курманбека Бакиева, потому что во время его правления, в 2009 году, Жапаров сам лично разработал соглашение по Кумтору, — отмечает Аскар Акаевич. — Спасибо депутатам, которые не боятся говорить правду. Стоит также отметить, что экология страны ухудшается из-за таяния ледников, а ведь именно по предложению Жапарова два ледника - Давыдов и Лысый - были отданы Кумтору. Это нарушение закона. В девяностых годах мы ввели запрет и сказали, что эти ледники никогда не будут вовлечены в работу, и золото там добываться не будет. Но сменилась власть, и ситуация изменилась.

Акаев также отметил, что никаких денег с «Кумтора» не брал.

— В 2005 году, когда Бакиев пришел к власти, он повелел найти мною украденные богатства, — говорит он. — Группа из сорока человек не смогла ничего найти. Они возбудили уголовные дела, говоря, что я украл у «Кумтора» миллиард долларов. Они даже наняли заграничных сыщиков, но ничего не смогли найти. Сейчас Жапаров клевещет на усопших Танаева и моего сына Айдара. Надеюсь, Бог накажет человека, который так быстро меняет свою позицию.

Источник: vesti.kg