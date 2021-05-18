Встреча Путина и Жапарова состоится 24 мая в Сочи

Укрепляются отношения стратегического партнёрства и союзничества с Кыргызстаном.
Встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента России Владимира Путина состоится 24 мая в городе Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
«Укрепляются отношения стратегического партнёрства и союзничества с Кыргызстаном. Наши страны объединяют страницы совместной истории, мы испытываем взаимное доверие и уважение друг к другу. Россия и Кыргызстан успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведём предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи», - заявил Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Отметим, что Верительные грамоты Путину вручила посол Кыргызстана в РФ Гульнара-Клара Самат.
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