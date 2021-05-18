Кыргызстан и Таджикистан выставили посты на границе села Ак-Сай и анклава Ворух

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.
Об этом сообщает Погранслужба КР.
По ее данным, по состоянию на 22:30 17 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризовалась как стабильная.
В местности Тумба Баткенского района накануне состоялась встреча полпреда правительства в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана при участии представителей силовых структур двух республик.
В ходе встречи стороны договорились о том, что граждане Таджикистана, причастные к избиению задержанных 17 мая кыргызстанцев, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РТ.
В целях обеспечения безопасности жителей приграничных районов принято решение о выставлении постов сотрудниками внутренних дел двух стран на границе села Ак-Сай (КР) и анклава Ворух (РТ).
Так, сегодня с 07:25 осуществляется проезд автотранспортных средств по направлениям Ходжаи-Аъло -Ворух и Ак-Сай-Тамдык. Кроме того, начиная с 08:00 стороны проводят совместное патрулирование вдоль линии кыргызско-таджикской государственной границы.
Планируется, что в ближайшие дни состоится встреча старейшин сторон.
Руководство Баткенской областной администрации провело разъяснительную работу с жителями села Ак-Сай, которым были сообщены итоги встречи с таджикской стороной.
Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.
Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошел очередной инцидент. Правоохранители Кыргызстана задержали трех граждан РТ за нарушение правил проезда по транзитной дороге. А 30-40 таджикистанцев самовольно задержали на дороге трех граждан КР. Чуть позже после переговоров стороны обменялись задержанными.
Источник: Элгезит
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