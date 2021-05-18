Лишение Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Сколько уже собрано подписей?

Желающие могут поддержать акцию в здании «Илбирс»

Группа кыргызстанцев 5 февраля 2021 года начала сбор подписей для лишения Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

По словам активиста Чынгыза Капарова, уже собрано 60 тысяч подписей.

- Сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой продолжается, - подчеркнул инициатор акции. - На сегодня собрано 60 тысяч подписей.

Напомним, 3 февраля текущего года адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев внес ходатайство в следственную службу МВД о том, чтобы правоохранители инициировали процедуру лишения Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

На следующий день начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова, инициатором которого выступил активист Чынгыз Капаров.

Источник: vesti.kg