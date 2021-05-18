В Душанбе 19 мая состоится очередное заседание СМИД ОДКБ с участием главы МИД КР

В Душанбе 19 мая состоится очередное заседание СМИД ОДКБ с участием главы МИД КР

19 мая т.г. в г.Душанбе состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ с участием министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева, сообщили в МИД КР.

В ходе заседания главами внешнеполитических ведомств планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам, состоянии и перспективы развития региональной обстановки, укрепления внешнеполитической координации в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной к проведению во втором полугодии т.г. в г.Душанбе.

Источник: Кабар