Акылбек Жапаров: Суд с Кумтором может продлиться от 28 дней до 28 лет

Депутат рассказал, что услуги юридической компании оплачиваются из дивидендов Кумтора
Сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Жапаров рассказал, кто оплатит контракт с юридической компанией, которая будет защищать интересы государства в суде.
— 1,5 млн долларов было выделено из дивидендов Кумтора, — заявил депутат — Их может не хватить, потому что суд может продлиться от 28 дней до 28 лет. Контракт с юридической компанией заключал напрямую «Кыргызалтын». Если говорить открыто, то многие юридические компании работают на бонусах. Мы бы хотели согласиться на такие условия, однако народ может неправильно понять это.
Жапаров отметил, что контракт с юридической компанией не будет доступен обществу. Однако расходы на услуги юридической фирмы будут в открытом доступе.
Источник: vesti.kg
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