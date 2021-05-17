Нургазы Анаркулов, журналист: «Почему наш представитель в ОДКБ тотчас не обвинил Таджикистан в агрессии, не потребовал рассмотреть этот вопрос?»

Н.Анаркулов: Россия использует ОДКБ только в нужном себе случае, а когда беда настигает других, то царит могильное молчание.

— Говоря открыто, для большинства из нас стало неожиданностью открытое нападение Таджикистана, агрессивная атака на кыргызскую землю в процессе прохождения саммита Организации договора о коллективной безопасности. Мы не поняли. Прибывшие на саммит ОДКБ разговаривали, вместе фотографировались как ни в чем не бывало, а потом разъехались. В особенности нас возмутило прохладное отношение России, которой эта организация необходима как воздух и вода, что не сподобилась одернуть таджикскую власть.

Объявленные при создании организации цели разбиты в пух и прах, исчезли. Полностью нарушены пункты договора, подписанные государствами-членами. Простите, дерьма не стоит в нем пакт о взаимном ненападении. Из-за этого не только в нашей стране, но и в других государствах-членах народ тоже ставит вопрос о необходимости организации.

Следовательно, Россия использует ОДКБ только в нужном себе случае, а когда беда настигает других, то царит могильное молчание. В реальности саммит должен был прерваться, а участвующие в нем главы делегаций должны были обсудить события на кыргызско-таджикской границе, сделать заявление. Это первое.

Во-вторых, почему наш представитель в ОДКБ тотчас не обвинил агрессию Таджикистана, не потребовал рассмотреть данный вопрос? Коль не справился с этим делом, похоже, он недоумок, просто получающий зарплату. Само собой, таджикская власть воспряла духом от молчания ОДКБ, она использовала тяжелое вооружение.

Следовательно, должна опомниться и кыргызская власть. До каких пор мы будем тряпкой держав? Если примем политическое решение и выйдем, только тогда с нами будут считаться. Пока не будет сделан такой открытый шаг, мы продолжим оставаться униженными. Не нужна нам такая организация, не стоящая гроша ломаного.

Источник - "Жаңы Ордо", перевод: "Гезиттер.орг"