Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов Пакистана, Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Турции и Казахстана

Дипломаты поблагодарили президента за теплый прием
Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 мая, принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных послов Пакистана, Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Турции и Казахстана.
Получив верительные грамоты, глава государства принял каждого из послов, обсудил с ними актуальные направления двустороннего сотрудничества, приоритеты взаимодействия на ближайшую перспективу, меры по дальнейшему углублению взаимоотношений стран.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Жапаров, поздравляя послов с началом дипломатической миссии, пожелал им успехов в реализации всех поставленных целей и задач в Кыргызстане.
Он выразил уверенность в том, что их богатый международный опыт послужит стимулированию двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, активизации взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
Садыр Жапаров выразил готовность оказывать всяческое содействие послам иностранных государств и поддерживать их усилия на ответственном дипломатическом посту.
В свою очередь послы Пакистана — Сардар Азхар Тарик Хан, Узбекистана — Хуршид Мирзахидов, Венгрии — Шандор Дороги, Афганистана — Бисмилла Вазири, Турции — Ахмет Садык Доган, Казахстана — Рапиль Жошыбаев поблагодарили президента Садыра Жапарова за теплый прием и заверили, что приложат все свои знания, опыт и усилия для поиска наиболее приемлемых путей решения тех или иных вопросов, укрепления сотрудничества с Кыргызстаном.
Отдел информационной политики
Аппарата президента
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