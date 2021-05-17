Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов Пакистана, Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Турции и Казахстана

Дипломаты поблагодарили президента за теплый прием

Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 мая, принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных послов Пакистана, Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Турции и Казахстана.

Получив верительные грамоты, глава государства принял каждого из послов, обсудил с ними актуальные направления двустороннего сотрудничества, приоритеты взаимодействия на ближайшую перспективу, меры по дальнейшему углублению взаимоотношений стран.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Жапаров, поздравляя послов с началом дипломатической миссии, пожелал им успехов в реализации всех поставленных целей и задач в Кыргызстане.

Он выразил уверенность в том, что их богатый международный опыт послужит стимулированию двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, активизации взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров выразил готовность оказывать всяческое содействие послам иностранных государств и поддерживать их усилия на ответственном дипломатическом посту.

В свою очередь послы Пакистана — Сардар Азхар Тарик Хан, Узбекистана — Хуршид Мирзахидов, Венгрии — Шандор Дороги, Афганистана — Бисмилла Вазири, Турции — Ахмет Садык Доган, Казахстана — Рапиль Жошыбаев поблагодарили президента Садыра Жапарова за теплый прием и заверили, что приложат все свои знания, опыт и усилия для поиска наиболее приемлемых путей решения тех или иных вопросов, укрепления сотрудничества с Кыргызстаном.

Отдел информационной политики

Аппарата президента

