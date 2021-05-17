Аскар Акаев ответил на слова о предательстве интересов Кыргызстана

12 мая госкомиссия по проверке деятельности компании «Кумтор» обнародовала свое заключение и предложила взыскать с компании почти 460 млрд сомов.

Председатель государственной комиссии по Кумтору, депутат Акылбек Жапаров предлагает привлечь к ответственности предыдущих руководителей страны, которые проводили кулуарные переговоры с представителями канадской компании и соглашались на договоры не в интересах Кыргызстана. Он заявил о выявленных случаях «предательства» интересов кыргызской стороны при распределении прибыли и предоставления канадскому предприятию ряда привилегий и налоговых льгот.

Жапаров отметил, что при заключении договора по руднику Кумтор в 1992 году, когда страна только получила свою независимость, можно учесть неопытность главы государства Аскара Акаева. Но Жапарову непонятно, почему в 2003 году, когда управление рудником Кумтор должно было полностью перейти в руки Кыргызстана, месторождение отдали «Центерре».

Однако первый президент Кыргызстана Аскар Акаев напомнил, что Акылбек Жапаров сам был в составе парламентской комиссии, которая разрабатывала соглашение с канадцами в 2003 году. Он удивляется, почему тогда депутат не приводил свои нынешние доводы, пишет «Азаттык».

«Во всем есть вклад Акылбека Жапарова. Он принимал участие во всех решениях по Кумтору в качестве депутата, министра, вице-премьер-министра. Во время Акаева и после этого. В 2003 году была создана специальная комиссия из членов правительства и депутатов Жогорку Кенеша для разработки договора с «Камеко». Акылбек Жапаров, как депутат парламента, работал в составе этой комиссии и даже ездил в Торонто. После изучения всех сторон он как член комиссии поддержал договор в 2003 году. Если он все видел, то почему не сказал тогда, какие есть недостатки, почему не исправил? С министрами Танаева в составе комиссии работал именно Жапаров. А сейчас, через 20 лет, он выступает против», — рассказывает подробности того времени бывший президент страны Аскар Акаев.

Государственная комиссия, возглавляемая Акылбеком Жапаровым, заключила, что с договором от 2003 года доля Кыргызстана на Кумторе снизилась с 67% до 33%, позже 17% продали по дешевой цене, а после потери контрольного пакета на руднике, права страны были ограничены.

Полный контроль над Кумтором получила «Центерра», но ее проекты в штате Невада США и Монголии не были такими успешными. Поэтому в комиссии уверены, что эти проекты были заведомо провальными. Они использовались «Центеррой», чтобы иметь «преимущества» перед заключением договора.

Сам Акылбек Жапаров рассказал об условиях присоединения проекта Кумтор к Centerra Gold и почему он вышел из состава комиссии 2003 года:

«Я принимал участие в первом заседании этой комиссии. Перед присоединением к канадской «Центерре» у нас уже была информация, что возможностей добычи золота на руднике «Рен» в штате Невада нет и этот проект не окупится. На том собрании руководитель «Кыргызалтына», ныне покойный Камчыбек Кудайбергенов и первый заместитель министра финансов Эмирлан Торомырзаев провели презентацию. Я выступил и сказал, что проект неправильный, на участке «Центральный» запасы золота уменьшены, хотя в советское время там говорилось о 716 тоннах золота, я не согласился с их предложением и вышел оттуда. Тогда меня вызвал Акаев и с обидой спросил: «вы против выхода на фондовую биржу?» Я сказал, что не против выхода на биржу, но за равное распределение прибыли и покинул его кабинет. После этого мы в Законодательной палате Жогорку Кенеша приняли два постановления. Первое – о бесполезности присоединении Кумтора к «Центерре», второе – о несогласии парламента и запрете одобрения этого проекта. Но в правительстве не учли эти постановления и приняли свое решение».

В госкомиссии также отметили, что канадская Cameco за создание компании Centerra Gold в 2003 году дала крупную взятку семье Акаева — подарила деньги и акции на бирже Торонто. Таким образом, в том году Centerra Gold получила контроль над Кумтором.

Сразу после появления Centerra компании «Центр Азия Голд» были переданы акции, которые были потом проданы за 44,6 млн долларов. По словам Жапарова, эта компания была связана с семьей Акаева:

«Эта компания нигде не известна и была зарегистрирована в Австралии. Когда «Центерра» выходила на биржу Торонто, без каких-либо объяснений этой компании было передано свыше 3 млн 800 тысяч акций. Через некоторое время их продали за 44,6 млн долларов. Это все было расследовано в рамках уголовного дела и доказано. Юридическая компания «Мушкат» тоже изучала это дело. Они заключили, что есть сомнительные моменты, по которым нужно привлечь семью Акаева к ответственности. Но все это так и осталось. Данная компания продала акции и потом в Кыргызстане получила пять лицензий на разработку золотых рудников. Среди них есть и рудник «Талды-Булак Левобережный». Потом стало известно, что компанию продали казахским инвесторам. Позже расследование остановили, когда стало известно, что эти инвесторы – приближенные президента Казахстана», — размышляет Акылбек Жапаров.

В заключении государственной комиссии, где председательствует Акылбек Жапаров, отмечен основатель «Центр Азии Голд» — некий Жамакеев. Члены комиссии утверждают, что он приходится племянником Майрам Акаевой и сыном ее сестры Санатгул и зятя Марата Жамакеева.

Майрам Акаева считает эту информацию полной ложью:

«Все это сказки. Бог все видит. Я это говорю в день орозо. Пусть они уточнят, о какой моей сестре и ее сыне идет речь? Есть сотни Жамакеевых. Это просто попытки очернить нас. До этого дня наших родственников столько раз проверяли. Теперь еще это причисляют. Но ничего не нашли. Мои сестры – простые люди. Такого быть не может. Если они раньше проверяли, то почему не сказали об этом и не вызывали на допросы? Ни одну из моих сестер не вызывали по этому поводу. У них нет никакого богатства. Если было так, то сразу предъявили бы обвинения. С моими родственниками и Аскара Акаевича все в порядке. Все они там (в Кыргызстане). В свое время всех их проверяли, вызывали на допросы. Никого из них не привлекали и ни в чем не обвиняли», — говорит бывшая первая леди Кыргызстана.

В 2013 году Генеральной прокуратурой Кыргызстана были возбуждены уголовные дела по фактам мошеннических продаж около 4% акций Centerra Gold и выводе 11 млн долларов из «Кыргызалтына» на счета в иностранном банке.

Тогда были подняты вопросы о привлечении к ответственности члена «Центерры», бывшего руководителя компании «Кумтор Голд», гражданина Канады Леонардо Хоменюка, а также бывшее руководство «Кыргызалтына» и Министерства финансов того периода. Хоменюк был объявлен в международный розыск, его задержали в Болгарии в 2015 году, но в Кыргызстан так и не экстрадировали.

Государственная комиссия во главе с Акылбеком Жапаровым заключила, что семья Аскара Акаева во время ликвидации «Камеко» и образования компании Centerra Gold Inc. мошенническими схемами получили в общем 55,6 млн долларов.

Следует отметить, что канадское бизнес-издание BNN Bloomberg сообщило, что ОАО «Кыргызалтын» планирует продать 14,8 млн из 77,4 млн своих акций в компании Centerra Gold Inc. Это чуть более 19% акций «Кыргызалтына».

Издание утверждает, что о планах продать часть акций сообщило само ОАО «Кыргызалтын». На фоне сообщения компании акции Centerra упали на 6,5% до 8,4 долларов США.

Однако член совета директоров Centerra Gold Inc. от Кыргызстана Тенгиз Болтурук в комментариях «Азаттыку» опроверг информацию СМИ. «Это фейк, о чем вы говорите? Его специально запускают, что сбить акции. Кому-то это очень нужно. Не хочу даже комментировать», — сказал он.

Канадская система электронного анализа и поиска документов (SEDAR) показывает, что Centerra 13 мая внесла уведомление в эту систему, в которой указывается, что ОАО «Кыргызалтын» предложило на продажу 14,8 млн своих акций.

ОАО «Кыргызалтын» сообщение BNN Bloomberg пока не комментирует.

7 мая Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск четырех частных лиц к ЗАО «Кумтор Голд Компани» и обязал компанию выплатить в пользу государства ущерб на сумму 261 млрд 719 млн сомов за складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

12 мая госкомиссия по проверке деятельности компании «Кумтор» обнародовала свое заключение и предложила взыскать с компании почти 460 млрд сомов. Кроме этого, 11 мая в УВД Иссык-Кульской области сообщили, что расследуется дело по произошедшим ранее инцидентам на месторождении Кумтор.

14 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о введении внешнего управления на Кумторе. Согласно закону, если предприятие в процессе своей деятельности нарушит экологические законы, создаст угрозу жизни и здоровью человека или нанесет большой ущерб, то у властей есть возможность на три месяца ввести на нем временное внешнее управление.

Centerra Gold Inc., владеющая «Кумтор Голд Компани», заявила, что расценивает действия и решения властей Кыргызстана, касающиеся Кумтора, как попытку оправдать национализацию месторождения или принудить Centerra Gold отказаться от рудника. Сегодня стало известно, что компания инициировала обязательный арбитраж против правительства Кыргызстана для обеспечения соблюдения своих прав в отношении долгосрочных инвестиций, соглашения с правительством.

Кумтор – самое крупное золоторудное месторождение Кыргызстана. Разрабатывает его канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% компании. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% объема промышленности.

Источник: Элгезит