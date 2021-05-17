Турция готова сотрудничать с Кыргызстаном в области строительства ГЭС

«На сегодня одной из приоритетных задач руководства республики является улучшение условий для инвесторов.
Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов встретился с делегацией Союза палат и товарных бирж Турции во главе с президентом организации Рифатом Хисарджыклыоглу.
Как сообщает пресс-служба кабмина, Улукбек Марипов подчеркнул, что кыргызская сторона придает большое значение развитию двусторонних отношений, так как Турция вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.
«На сегодня одной из приоритетных задач руководства республики является улучшение условий для инвесторов. К сожалению, нынешний товарооборот между двумя странами не соответствует реальному потенциалу двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Для достижения общей цели наши страны должны, прежде всего, реализовать совместные инфраструктурные проекты», – отметил он.
В свою очередь, Рифат Хисарджыклыоглу подчеркнул, что турецкая сторона заинтересована в том, чтобы повысить уровень товарооборота и инвестиций, а также наращивать промышленный потенциал для развития Кыргызстана. Кроме того, турецкая делегация выразила готовность в дальнейшем сотрудничать в сфере строительства малых и крупных гидроэлектростанций в Кыргызстане.
Отметим, по данным Нацстаткома Кыргызстана, в 2020 году товарооборот с Турцией снизился на 13,9% — до 269,3 млн долларов. Экспорт в Турцию составил 74,6 млн долларов, импорт из ТР — 194,7 млн долларов. Доля Турции в общем товарообороте Кыргызстана составила 4,8%.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!