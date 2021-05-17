Турция готова сотрудничать с Кыргызстаном в области строительства ГЭС

«На сегодня одной из приоритетных задач руководства республики является улучшение условий для инвесторов.

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов встретился с делегацией Союза палат и товарных бирж Турции во главе с президентом организации Рифатом Хисарджыклыоглу.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Улукбек Марипов подчеркнул, что кыргызская сторона придает большое значение развитию двусторонних отношений, так как Турция вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.



«На сегодня одной из приоритетных задач руководства республики является улучшение условий для инвесторов. К сожалению, нынешний товарооборот между двумя странами не соответствует реальному потенциалу двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Для достижения общей цели наши страны должны, прежде всего, реализовать совместные инфраструктурные проекты», – отметил он.

В свою очередь, Рифат Хисарджыклыоглу подчеркнул, что турецкая сторона заинтересована в том, чтобы повысить уровень товарооборота и инвестиций, а также наращивать промышленный потенциал для развития Кыргызстана. Кроме того, турецкая делегация выразила готовность в дальнейшем сотрудничать в сфере строительства малых и крупных гидроэлектростанций в Кыргызстане.

Отметим, по данным Нацстаткома Кыргызстана, в 2020 году товарооборот с Турцией снизился на 13,9% — до 269,3 млн долларов. Экспорт в Турцию составил 74,6 млн долларов, импорт из ТР — 194,7 млн долларов. Доля Турции в общем товарообороте Кыргызстана составила 4,8%.

Источник: Элгезит