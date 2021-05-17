Фонд Сооронбая Жээнбекова перечислил 500 тысяч сомов пострадавшим на кыргызско-таджикской границе

Помимо этого, фонд экс-президента 20 тонн муки в Баткенскую область

Фонд экс-президента Сооронбая Жээнбекова перечислил 500 тысяч сомов на спецсчет по добровольным взносам для поддержки граждан Баткенской области. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили в областной администрации Баткенской области.

Уточняется, что помимо денежных средств, экс-глава государства направил 20 тонн муки.

Напомним, 28 апреля текущего года таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения в селе Кок-Таш рядом с пунктом по распределению воды «Головной». Жители потребовали убрать установленные камеры, однако позже обе стороны забросали друг друга камнями.

Далее конфликт перерос в перестрелку между кыргызскими и таджикскими пограничниками, в результате чего погибло около 40 человек с обеих сторон.

К вечеру 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, но позже перестрелки продолжились.

Источник: vesti.kg