Национализация «Кумтора». Кыргызстану напомнили об угрозе падения экономики и потере репутации

На ситуацию вокруг золотодобывающей компании отреагировали в ЕБРР

Евразийский банк реконструкции и развития глубоко обеспокоен тем, что парламент Кыргызской Республики сегодня может принять решение о начале процесса государственного поглощения компании Kumtor Gold Company.

Публикуем текст обращения финансовой организации полностью:

«Мы считаем, что любое подобное решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами. Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов.

ЕБРР будет работать со своими акционерами, другими международными финансовыми учреждениями, а также с иностранными и отечественными деловыми кругами, чтобы привлечь их внимание к негативным последствиям подобных действий и смягчить реакцию на них.

ЕБРР намерен работать с властями Кыргызской Республики над улучшением инвестиционного климата, а также планирует осуществлять инвестиции, которые помогут изменить жизнь людей к лучшему».

Напомним, сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание, на котором планируется выступление президента. Предполагается, что депутаты будут обсуждать вопрос национализации «Кумтора».

Источник: vesti.kg