Национализация «Кумтора». Кыргызстану напомнили об угрозе падения экономики и потере репутации

На ситуацию вокруг золотодобывающей компании отреагировали в ЕБРР
Евразийский банк реконструкции и развития глубоко обеспокоен тем, что парламент Кыргызской Республики сегодня может принять решение о начале процесса государственного поглощения компании Kumtor Gold Company.
Публикуем текст обращения финансовой организации полностью:
«Мы считаем, что любое подобное решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами. Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов.
ЕБРР будет работать со своими акционерами, другими международными финансовыми учреждениями, а также с иностранными и отечественными деловыми кругами, чтобы привлечь их внимание к негативным последствиям подобных действий и смягчить реакцию на них.
ЕБРР намерен работать с властями Кыргызской Республики над улучшением инвестиционного климата, а также планирует осуществлять инвестиции, которые помогут изменить жизнь людей к лучшему».
Напомним, сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание, на котором планируется выступление президента. Предполагается, что депутаты будут обсуждать вопрос национализации «Кумтора».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!