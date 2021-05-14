Жапаров призвал турецких бизнесменов инвестировать в различные сектора кыргызской экономики

Президент принял делегацию Союза палат и товарных бирж Турции

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 мая, принял делегацию Союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) во главе с его президентом Мустафой Рифатом Хисарджыклыоглу.

В составе турецкой делегации также были представлены руководители крупнейших компаний в сфере сельского хозяйства, текстильной и пищевой промышленности, энергетики, туризма, горнодобывающей и строительной сферах.

Приветствуя гостей, Садыр Жапаров подчеркнул, что в качестве главы государства полностью поддерживает инициативы и проекты иностранных инвесторов в Кыргызстане и готов оказать максимальное содействие для их дальнейшей реализации.

Он отметил, что на сегодняшний день уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для инвесторов, реформированию данной сферы в целом.

Как подчеркнул глава государства, кыргызская сторона сосредоточится на проектах, направленных на расширение промышленного сотрудничества, развитие государственно-частного партнерства, развитие аграрного сектора, а также горнодобывающей и легкой промышленности, гидроэнергетики, туризма и других секторов, представляющих взаимный интерес.

Президент добавил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана, несмотря на негативную динамику товарооборота между двумя странами в последние годы ввиду глобальной пандемии.

Он выразил уверенность, что стороны приложат все усилия для достижения стратегической цели — увеличить товарооборот между Кыргызстаном и Турцией до 1 миллиарда долларов в год.

Президент также подчеркнул необходимость укрепления связей между правительствами стран в торгово-экономических и инвестиционных вопросах.

В этой связи Жапаров отметил важность проведения намеченного на июль этого года 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и кыргызско-турецкого Иссык-Кульского бизнес-форума на высшем уровне.

Глава государства призвал турецкий бизнес принять активное участие в Иссык-Кульском бизнес-форуме, а также инвестировать в различные сектора отечественной экономики.

Президент ТОВВ Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу передал теплые слова приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он подробно рассказал о деятельности Союза палат и товарных бирж Турции, которая объединяет представителей малого, среднего и крупного турецкого бизнеса со всех секторов экономики.

Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу отметил большой потенциал Кыргызстана, в том числе человеческий, и подчеркнул необходимость наращивания промышленного потенциала для развития страны.

Он также обратил внимание на важность реформирования деятельности Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и выразил готовность поделиться опытом по совершенствованию механизмов работы с бизнесом.

В свою очередь Садыр Жапаров ещё раз подчеркнул открытость к привлечению новых иностранных инвесторов, готовность обеспечить полную безопасность их деятельности.

Отдел информационной политики

аппарата президента

