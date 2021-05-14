(Видео) «Братья и сестры, нас объединяет общая история!». Таджикский депутат обратилась к кыргызстанцам

Хайринисо Юсуфи призвала народ КР объединить усилия для восстановления мира

Видный политический деятель, заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи записала официальное обращение на двух языках для жителей Кыргызстана.

— Дорогие кыргызстанцы, наши соседи, братья и сестры, — обратилась депутат. — В эти нелегкие для всех нас дни я обращаюсь к вам с призывом объединить усилия для восстановления мира и согласия между нашими народами, — сказала она. — За многовековую историю добрососедства мы вместе прошли множество испытаний и учились друг у друга. У каждого из нас есть добрые коллеги, знакомые, друзья, родственники в соседней стране. В эти дни в обеих странах много говорится о том, что нас с вами объединяет общая история, родственные связи, культура и религия. Мы сегодня должны сплотиться, проявить добрую волю, стремление к миру и добрососедству, созидательные силы с обеих сторон. Наши народы должны жить в мире.

Напомним, конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля 2021 года. На почве давних приграничных разногласий 29 апреля инцидент перерос в вооруженное противостояние.

В результате обстрелов погибли 36 человек в Кыргызстане. Еще 189 человек получили ранения. В Таджикистане сообщили о 19 погибших и 87 пострадавших.

Источник: vesti.kg