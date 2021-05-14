Сооронбай Жээнбеков подаст в суд на Мелиса Аспекова за клевету

Адвокат экс-президента заявил, что заключенный активист пытается отвлечь внимание общественности от своей персоны

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков подаст в суд на Мелиса Аспекова за клевету. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Асылбек Кочкоров.

По словам юриста, Аспеков дискредитировал себя мошенническими, преступными действиями, а теперь пытается отвлечь внимание общественности от своей персоны.

«Любому здравомыслящему человеку, ознакомившись со скандальной биографией Аспекова, станет ясно, что это является попыткой человека, который дискредитировал себя мошенническими, преступными действиями, и в скором времени предстанет перед судом»,- сказал Кочкоров.

Кроме того, юристы экс-главы государства намерены подать в суд на Аспекова за клевету.

«Для этого он выбрал простой и привычный для себя путь - клевету и навет, ложные заявления. Данное заявление Аспекова - это наглая ложь и мы намерены подать в суд на него за клевету»,- заключил юрист.

Напомним, сегодня на странице активиста Мелиса Аспекова появилась информация о том, что Садыр Жапаров ранее якобы взял 10 млн долларов в долг у Сооронбая и Асылбека Жээнбековых на свою предвыборную кампанию.

Источник: vesti.kg