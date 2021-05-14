Если Лукашенко умрет, то к кому перейдет власть?

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, регулирующий процессы смены власти в случае неожиданной смерти президента.

В соответствии с декретом, если глава государства умрет в результате покушения, террористического акта или агрессии внешних сил, то деятельность органов исполнительной власти будет регулироваться решением Совета безопасности. Председательствовать в Совете безопасности будет премьер-министр.

Кроме того, на территории страны вводится режим чрезвычайного положения, каждое решение Совета безопасности будет выполняться беспрекословно. Сообщается, что такой декрет издается для сохранения суверенитета и целостности страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7