Если Лукашенко умрет, то к кому перейдет власть?

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, регулирующий процессы смены власти в случае неожиданной смерти президента.
В соответствии с декретом, если глава государства умрет в результате покушения, террористического акта или агрессии внешних сил, то деятельность органов исполнительной власти будет регулироваться решением Совета безопасности. Председательствовать в Совете безопасности будет премьер-министр.
Кроме того, на территории страны вводится режим чрезвычайного положения, каждое решение Совета безопасности будет выполняться беспрекословно. Сообщается, что такой декрет издается для сохранения суверенитета и целостности страны.
Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7
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