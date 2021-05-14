Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 17

Если Лукашенко умрет, то к кому перейдет власть?

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, регулирующий процессы смены власти в случае неожиданной смерти президента.

В соответствии с декретом, если глава государства умрет в результате покушения, террористического акта или агрессии внешних сил, то деятельность органов исполнительной власти будет регулироваться решением Совета безопасности. Председательствовать в Совете безопасности будет премьер-министр.

Кроме того, на территории страны вводится режим чрезвычайного положения, каждое решение Совета безопасности будет выполняться беспрекословно. Сообщается, что такой декрет издается для сохранения суверенитета и целостности страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить