Эрдоган заявил, что хочет видеть Кыргызстан среди союзников, дабы преподать урок Израилю

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Турции
Накануне администрация президента сообщила о том, что состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю мусульманского праздника Орозо Айт.
Затем в Twitter - аккаунте администрации президента Турции появилась публикация о том, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что хочет видеть Кыргызстан рядом с ними в международных инициативах, дабы преподать урок Израилю, который напал на мечеть Аль - Акса, Газу и палестинцев.
Президент Турции призвал и других лидеров объединиться против Израиля.
Источник: vesti.kg
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