Эрдоган заявил, что хочет видеть Кыргызстан среди союзников, дабы преподать урок Израилю

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Турции

Накануне администрация президента сообщила о том, что состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю мусульманского праздника Орозо Айт.

Затем в Twitter - аккаунте администрации президента Турции появилась публикация о том, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что хочет видеть Кыргызстан рядом с ними в международных инициативах, дабы преподать урок Израилю, который напал на мечеть Аль - Акса, Газу и палестинцев.

Президент Турции призвал и других лидеров объединиться против Израиля.

Источник: vesti.kg