Великобритания и Канада обеспокоены возможной национализацией Кумтора

Между тем заседание госкомиссии по руднику проходит в закрытом для прессы режиме
Очередное заседание госкомиссии по Кумтору депутаты Жогорку Кенеша проводят в закрытом режиме. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе парламента.
- Причину нам не пояснили, - ответили в пресс-службе ЖК, отметив, что даже пресс-секретари не присутствуют на заседании.
Вместе с тем посольства Великобритании и Канады в КР сделали совместное заявление по ситуации вокруг рудника Кумтор.
«Как важные инвестиционные партнеры Кыргызстана мы обеспокоены недавними событиями в горнодобывающем секторе, - говорится в обращении. - Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Законом “Об акционерных обществах”, и предстоящим внеочередным заседанием парламента Кыргызстана 17 мая, на котором, как мы понимаем, депутаты обсудят вероятную национализацию компании «Кумтор Голд». Оба эти действия, в частности, вызывают серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Прозрачная и справедливая бизнес-среда имеет решающее значение для восстановления после пандемии COVID-19. Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа. Мы выражаем надежду на то, что торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены при совместной работе иностранных инвесторов и правительства Кыргызской Республики».
Источник: vesti.kg
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