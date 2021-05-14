Великобритания и Канада обеспокоены возможной национализацией Кумтора

Между тем заседание госкомиссии по руднику проходит в закрытом для прессы режиме

Очередное заседание госкомиссии по Кумтору депутаты Жогорку Кенеша проводят в закрытом режиме. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе парламента.

- Причину нам не пояснили, - ответили в пресс-службе ЖК, отметив, что даже пресс-секретари не присутствуют на заседании.

Вместе с тем посольства Великобритании и Канады в КР сделали совместное заявление по ситуации вокруг рудника Кумтор.

«Как важные инвестиционные партнеры Кыргызстана мы обеспокоены недавними событиями в горнодобывающем секторе, - говорится в обращении. - Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Законом “Об акционерных обществах”, и предстоящим внеочередным заседанием парламента Кыргызстана 17 мая, на котором, как мы понимаем, депутаты обсудят вероятную национализацию компании «Кумтор Голд». Оба эти действия, в частности, вызывают серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Прозрачная и справедливая бизнес-среда имеет решающее значение для восстановления после пандемии COVID-19. Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа. Мы выражаем надежду на то, что торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены при совместной работе иностранных инвесторов и правительства Кыргызской Республики».

Источник: vesti.kg