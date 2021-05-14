Сеид Атамбаев попросил Акылбека Жапарова прекратить вести «крысиные» дела

Свое обращение Атамбаев-младший опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.​

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев обратился к депутату ЖК и напомнил ему о былых днях, когда тот просил работу у его отца.

Свое обращение Атамбаев-младший опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.​

«Есть человек по имени Акылбек Жапаров, в воде не тонет и в огне не горит. Он подметает двор каждой новоприбывшей власти, кое-как занимаясь бизнесом.​

Этот человек приплел моего заключенного отца Алмазбека Атамбаева к «Кумтору», очерняя его имя и распространяя недостоверную информацию.​

Акылбек Жапаров на пороге своего политического пути приходил на работу к моему отцу, как серая мышка, в старом костюме и просил работу. Отводил моего брата в детский сад, как бедолага. Эй, Акылбек Жапаров! Вы уже достаточно взрослый, может, прекратите свои «крысиные» дела? Молодежь и без того ненавидит вас.​

Когда-то, когда мой отец был в оппозиции, вы ведь приезжали в село попрошайничать. Тогда вы не могли примкнуть ни к оппозиции, ни к Бакиеву. Умоляли моего отца, а потом продались Бакиеву, называя его «ваше превосходительство».​

Вы приходили в наш дом, варили самовар. Вы помните этот день?​

У вас, оказывается, нет совести! Теперь вы пинаете заключенного человека. Вкратце вы не мужчина», - написал он.​

Источник: vesti.kg