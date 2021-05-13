Путину не нравится демократия в Кыргызстане…

Такое мнение озвучил казахстанский оппозиционный политик, олигарх Мухтар Аблязов.

По его словам, Путин не желает видеть демократические перемены в Кыргызстане и поэтому поддержал пограничное столкновение на границе Кыргызстана и Таджикистана.

«Путин не стал скрывать авторство военного столкновения между кыргызами и таджиками. Ему не нравятся демократические перемены в Кыргызстане. Путин дружит только с Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, со странами, где царит авторитарный и мафиозный режим. Путин плечом к плечу шел с таджикским лидером по Красной площади, открыто демонстрируя, что он организовал военный конфликт», — сказал казахский политик.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 6