Братва рвется к власти или кто проталкивает Рафика Мамбеталиева на пост главы МВД?

Бишкек, "Саясат. kg". До каких пор все «бывшие» будут поднимать волну в Кыргызстане?!

Кыргызстан вполне может оказаться на грани развала. По крайней мере, политиканы, которым не достались места в нынешней власти, пытаются раскачать лодку и вывести людей на площадь. Повод при этом они нашли самый «подходящий» с их точки зрения. Так они намерены организовать митинг под предлогом баткенских событий, точнее цинично используя эту тему. И это в то время, когда Кыргызстан понес потери, когда ка никогда сегодня нужно единство страны. Впрочем, все эти воззвания бессмыслены для политиканов.

То, что дестабилизировать ситуацию хотят Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Бакыт Жетигенов и им подобные - это понятно, так как эти лица никогда не брезговали грязными методами. Самое возмутительное, что на этот раз они без всякого зазрения совести объединились с криминалитетом.

Так на должность главы МВД они проталкивают Рафика Мамбеталиева, который когда-то успешно развалил работу Госслужбы по контролю наркотиков, а до этого ГУБОП. Естественно, за свой «профессионализм» нигде долго он не засиживался, увольняли ото всюду. Последняя его попытка, когда во время октябрьских событий, он самолично занял должность главы ГУВД Бишкека, также провалилась. Народ его не признал. Теперь вот он заявляет, что подвергался гонениям якобы за свои политические убеждения. Смешно, так как все прекрасно знают его связи с криминалом, в частности, с лидером Кара-Балтинской ОПГ Алмазом Бокушевым, с которым они являются земляками.

До каких пор все «бывшие» будут поднимать волну в Кыргызстане?! Неужели мы так и будем жить, опасаясь всех бывших чиновников, которые только ради возвращения своих должностей готовы сжечь дотла нашу страну. Может пора найти какое-нибудь противоядие к ним?