«Меняю «кухню» на площадь?»

Бишкек, "Саясат. kg". Этот чувак меня одновременно бесит и смешит, ей богу. Больше бесит!

Говорят же, у политика семь пятниц на неделе, но, когда нужно выполнять обещанное — наступает иудейская суббота!

В прошлом году Сыймык Жапыкеев, сидя на кухне, выходил в прямой эфир через социальные сети, орал, что если я придет во власть, то заставит 10 олигархов, ограбивших государство, выплатить внешний долг.

Он бы долго кричал, может быть, но грянули октябрьские события. Вот и зажглась звезда Жапыкеева! Казалось бы. И все мы ожидали, вот он все сказанное выполнит. Ан-нет. Слова-то на кухне остались. Ну дали тебе шанс, что же ты не воспользовался таким историческим шансом?!

Несколько месяцев подряд руководил Финансовой полицией, однако не справился с работой. Да и он сам признавался, что он торговался с каждым. Значит, получается, удовлетворял только свой личный интерес. Говорят, что хорошо торговался, что хватит не только на хлеб с маслом, но и просто лежать и отдыхать, не работая, не тратя нервы…

«Отныне буду путешествовать», - написал он всем свои друзьям: Друзьям, летом нужно следить за своим здоровьем и путешествовать по пастбищам, горам и лесам. Лето – не время политики, мол.

Но и здесь, сказал одно, делает другое. Говорят, нынче Жапыкеев встречается с политиками, которые готовят митинги. Он готовится примкнуть к ним и снова орать, что выбьет у олигархов внешний долг страны.

Чуть не забыла, в марте даже писали в газетах, что сотрудники руководимой Жапыкеевым Службы по борьбе с экономическими преступлениями вымогали 180 млн взятки за сокрытие уголовного дела, связанного с 60 млрд сомов. Вот из этого скандального дела торчат уши Жапыкеева. Если будет доказано, то его могут арестовать.

Теперь, даже если Жапыкеев сделает видеообращение не из кухни, а из спальни, я уже этому чуваку не поверю, а пошлю куда подальше...