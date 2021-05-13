Чье указание выполняет депутат и член ОПГ Бакытбек Жетигенов, готовя людей на митинг против властей?

Бишкек, "Саясат. kg". Удастся ли криминалу через своих «членов», другое слово здесь и не подберешь, расшатать ситуацию в Кыргызстане – вопрос.

Не секрет, что в парламенте Кыргызстана прочно обосновались члены ОПГ. И при этом не как на западе через подставных лиц, а сами лично там сидят. Наверное, это только в Кыргызстане возможно. Один из них депутат Бакытбек Жетигенов проходит в оперативных сводках как активный член ОПГ.

Помнится, еще в далеком 2006 году СМИ писали, что «оперативники ГУВД столицы задержали четверых кыргызстанцев, имеющих самое непосредственное отношение к кара–балтинской ОПГ.

«БМВ–520 со столичными номерами была остановлена при въезде в Бишкек на посту ГАИ в селе Военно–Антоновка. Управлял иномаркой Бакытбек Жетигенов. Помимо него в салоне иномарки находились Алмаз Бокушев, Камчы Кольбаев и некий Сулайманов. Там же под сиденьем лежал и заряженный пистолет Макарова», - писали СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как Бакытбеку Жетигенову удалось тогда выйти сухим из воды неизвестно, но уже в 2010 году он становится депутатом ЖК от партии «Ар Намыс», а уже в 2015 году он опять получает депутатское кресло, но уже от партии СДПК.

Вообще Жетигенову всегда все сходило с рук, так как он всегда послушно выполнял указания своих боссов. К примеру, в свое время нужно было закрыть казино, которые перестали отмечаться ОПГ, и он протолкнул этот законопроект через других депутатов.

Теперь вот криминал снова начал поднимать голову, так как в последнее время членов ОПГ сильно поприжали. Бакытбек Жетигенов опять же по команде своих главарей собирает людей для предстоящего митинга 15 мая в Бишкеке. Для этого ему пришлось даже объединиться со своим коллегой и также активным членом ОПГ Канатом Исаевым, с которым у него раньше даже были разборки с мордобоем. Теперь же они вместе организовывают ифтары для своих сторонников, которых исподтишка готовят к протестам. И повод они нашли наиболее чувствительный сейчас – баткенские события.

Удастся ли криминалу через своих «членов», другое слово здесь и не подберешь, расшатать ситуацию в Кыргызстане – вопрос. Хочется надеяться, что правоохранительные органы не отдадут нашу страну в руки таких лиц, после которых Кыргызстан уже точно перестанет существовать.