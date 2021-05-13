Мадумаров - изменник Родины!

Бишкек, "Саясат. kg". За годы независимости Кыргызстан пережил много таких горе-политиков, но самый «яркий» из них - Адахан Мадумаров.
В политике тоже есть такие политики-соловьи, говоруны, которые так красиво поют, а на деле все проваливают. За годы независимости Кыргызстан пережил много таких горе-политиков, но самый «яркий» из них - Адахан Мадумаров.
Эх, в свое время, у тридцатилетнего Адахана Кимсанбаевича неукротимой энергии было предостаточно. Эту бы энергию да в созидательное русло направить бы тогда еще…но все пошло не так.
Его красноречивость не означает принципиальность и честность. Ведь все мы знаем, придя на государственные должности он очень быстро менял риторику и стиль поведения.
Куда бы Мадумарова не ставили, везде он являл себя никудышным. Всё началось с назначения его в 2005-м году вице-премьер-министром. И вскоре становится госсекретарем. Должность эта была чрезвычайно ответственной. Госсекретарь фактически отвечал за идеологический фундамент государства.
В 2007-м году он вновь становится депутатом и спикером.
Затем, после скандала с конфискованным ореховым капом, которым Мадумаров предлагал отделать кабинет Жогорку Кенеша, становится секретарем Совета безопасности.
Однако в 2009-м году он был освобожден от занимаемой должности.
Все эти годы можно назвать невероятно провальными с точки зрения его деятельности. К этому времени за ним уже тянется длинный шлейф скандалов, и эмоционального человека, не следящего за своими высказываниями. Интересно, когда он ответит перед кыргызстанцами, ведь сидя на должности спикера Жогорку Кенеша, Мадумаров внес большой вклад в разбазаривание кыргызской земли - Каркыра и Узонгу-Кууш. Это не забудется, останется в кыргызской истории.
Это он отдал Казахстану урочища Каркыра и четыре крупных пансионата на берегу Иссык-Куля, в аренду на 49 лет. То есть он был во главе тех, кто делил на кусочки нашу землю.
Сущность человека не меняется. Он просто предатель, разрушитель, говорун и бузотёр!
И теперь этот соловей будоражит и собирает на митинг народ, когда у Кыргызстана на границе внешние враги, внутренние враги в лице Мадумарова раскачивают ситуацию. Он прет против собственного народа. Вместо того, чтобы призывать народ к единству и сплочению и предлагать свою помощь, поддержку, он поступает предательски. Мадумаров - изменник Родины!
Правильного говорят, горбатого могила исправит.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!