Мадумаров - изменник Родины!

Бишкек, "Саясат. kg". За годы независимости Кыргызстан пережил много таких горе-политиков, но самый «яркий» из них - Адахан Мадумаров.

В политике тоже есть такие политики-соловьи, говоруны, которые так красиво поют, а на деле все проваливают. За годы независимости Кыргызстан пережил много таких горе-политиков, но самый «яркий» из них - Адахан Мадумаров.

Эх, в свое время, у тридцатилетнего Адахана Кимсанбаевича неукротимой энергии было предостаточно. Эту бы энергию да в созидательное русло направить бы тогда еще…но все пошло не так.

Его красноречивость не означает принципиальность и честность. Ведь все мы знаем, придя на государственные должности он очень быстро менял риторику и стиль поведения.

Куда бы Мадумарова не ставили, везде он являл себя никудышным. Всё началось с назначения его в 2005-м году вице-премьер-министром. И вскоре становится госсекретарем. Должность эта была чрезвычайно ответственной. Госсекретарь фактически отвечал за идеологический фундамент государства.

В 2007-м году он вновь становится депутатом и спикером.

Затем, после скандала с конфискованным ореховым капом, которым Мадумаров предлагал отделать кабинет Жогорку Кенеша, становится секретарем Совета безопасности.

Однако в 2009-м году он был освобожден от занимаемой должности.

Все эти годы можно назвать невероятно провальными с точки зрения его деятельности. К этому времени за ним уже тянется длинный шлейф скандалов, и эмоционального человека, не следящего за своими высказываниями. Интересно, когда он ответит перед кыргызстанцами, ведь сидя на должности спикера Жогорку Кенеша, Мадумаров внес большой вклад в разбазаривание кыргызской земли - Каркыра и Узонгу-Кууш. Это не забудется, останется в кыргызской истории.

Это он отдал Казахстану урочища Каркыра и четыре крупных пансионата на берегу Иссык-Куля, в аренду на 49 лет. То есть он был во главе тех, кто делил на кусочки нашу землю.

Сущность человека не меняется. Он просто предатель, разрушитель, говорун и бузотёр!

И теперь этот соловей будоражит и собирает на митинг народ, когда у Кыргызстана на границе внешние враги, внутренние враги в лице Мадумарова раскачивают ситуацию. Он прет против собственного народа. Вместо того, чтобы призывать народ к единству и сплочению и предлагать свою помощь, поддержку, он поступает предательски. Мадумаров - изменник Родины!

Правильного говорят, горбатого могила исправит.

