Мадумаров – враг своего народа

Бишкек, "Саясат. kg". 1 мая, Мадумаров встречался с коммунистом Исхаком Масалиевым, для обсуждения планов по захвату власти и распределения должностей на будущее.

Адахан Мадумаров известный в народе как продавец кыргызских земель и виновник того, что границы КР и РТ до сих пор не были обозначены вновь заявил о себе. На этот раз, чем тихо сидеть и не отсвечивать, он посмел заявлять о том, что кыргызские власти не так ведут работу по госгранице. А кто же оставил нам в наследство эти нерешенные вопросы? Не сам ли Адахан? Теперь он решил под предлогом беспокойства за судьбу границы устроить войну в стране. Мадумаров один из зачинщиков непонятного митинга, прошедшего 1 мая у Дома правительства. Это его молодчики старались устроить провокацию и тем самым устроить дестабилизацию в стране.

В день митинга, 1 мая, Мадумаров встречался с коммунистом Исхаком Масалиевым, для обсуждения планов по захвату власти и распределения должностей на будущее.

Отметим, что активный сторонник этих двух политиков - Амантур Манапбаев из Узгена, принимал непосредственное участие в митинге, призывая людей захватить власть.

На этом же митинге присутствовал и кандидат в депутаты Бишкекского городского совета от партии “Тынчтык” Урмат Байматов. Он выступал с требованием отставки главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и вынесения вотума недоверия президенту.