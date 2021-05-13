Омурбек Текебаев "вечный оппозиционер" - кто бы не пришёл во власть всегда был против них

Бишкек, "Саясат. kg". Омурбек Текебаев всю свою жизнь когда он был у власти занимал сторону оппозиции.

Омурбек Текебаев всю свою жизнь когда он был у власти занимал сторону оппозиции. Как во времена Атамбаева и Жээнбекова, так и сейчас во время правления Садыра Жапарова. Кто бы не пришёл во власть всегда был против них и сейчас не исключение. Хотя ему давно пора просто сидеть дома и радоваться внукам. Но нет, ему все неймётся, все рвётся к власти, наверное у него это уже хроническая болезнь.

Даже когда перестреляли наших мирных граждан на кыргызско-таджикской границе, когда люди были в ужасе и трауре Омурбек Текебаев и его сторонники искали выгоду, устроили митинг для свержения власти. Это наши же враги, живущие внутри страны. У которых нет такого понятия как дружба, единство, патриотизм. Поскольку он не очень хочет себя афишировать за него работают его скрытый третий фронт. Лжепричиной митинга были Баткенские события, мол они не довольны правлением новой власти, что поедут типо защищать родину, только дайте оружие и транспорт, но самое смешное было позже, когда им предоставили транспорт и хотели отвезти эти лицемеры разбежались как тараканы. Тем самым они показали своё истинное лицо.

Пора бы Текебаеву угомонится и наоборот призывать народ к дружбе и сплочённости, а не в тихушку сидеть и устраивать дестабилизацию в стране. Так может делать только враг народа. Омурбек Текебаев так и останется в таком статусе навсегда в глазах многих наших граждан как истинный враг своего народа и это клеймо тяжело точнее невозможно будет оттереть.

