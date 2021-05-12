Сапар Исаков на западные деньги пытается посеять раздор в обществе?

В настоящее время персона Сапара Исакова вызывает неоднозначное отношение.

В том числе, в политической жизни Кыргызстана. То, что бывшей премьер страны и сподвижник Алмазбека Атамбаева мутит воду через соцсети, стало ясно несколько месяцев назад. Именно тогда, впервые после его бегства из страны, "ожил" его аккаунт.

Сначала Сапар Исаков стал рьяно оправдываться в своей невиновности, разъяснять свою точку зрения и высказываться по тем или иным политическим событиям. Хотя его мнение мало интересовало сограждан. Затем и вовсе стал систематически поздравлять кыргызстанцев со всеми праздниками.

Однако, больше всего всех интересовало, что делает Исаков, якобы, из Москвы и чуть ли не из Кремля. Конечно, это вполне логично предположить. Ведь у "экса" Атамбаева были очень тесные связи с Москвой. Но это не так. Более того, это вполне продуманная стратегическая махинация. Таким образом Сапар Исаков пытается дискредитировать действующую власть и посеять раздор в отношениях РФ и КР.

Ведь граждане, предполагая, что РФ не выдает правосудию осужденного за коррупцию премьера, начинают высказывать недовольство властью и отношениями со стратегическим партнером. А это как раз и есть основная цель заявлений Исакова.

Стоит напомнить, что согласно данным силовиков, Сапара Исакова в России нет и не было никогда. Более того, по некоторым данным, сподвижник Атамбаева вместе со своими кураторами из Вашингтона готовит в ближайшее время новую революцию.

Несмотря на то, что в период своего президентства он придерживался антиамериканской риторики, после ухода с поста главы государства Атамбаев сумел заручиться поддержкой Вашингтона, объединив и возглавив оппозицию своему преемнику – Сооронбаю Жээнбекову.

По мнению экспертов, антиамериканская риторика Алмазбека Атамбаева была в определенной степени иллюзией и данью геополитической конъюктуре, фактически он всегда поддерживал связи с западными партнерами. В пользу своих выводов аналитики обращают внимание на тот факт, что бывший президент долгое время вел двойную игру на этом поле, например, публично выступая за ужесточение контроля в отношении неправительственного сектора, а негласно оказывая ему всяческую поддержку.

В пользу этого факта говорит то, что тем же защитником Сапара Исакова был противник пророссийского курса, юрист Нурбек Токтакунов… А за освобождение Атамбаева в последние дни правления Сооронбая Жээнбекова активно "топили" представители НПО.

И сейчас именно с поддержкой Запада и связана активизация Сапара и его попытки дискредитировать власть. Более того, по инсайдерской информации, на раскачку ситуации и митинги выделены немалые деньги со стороны внешних игроков.

Примечательно, что персона Исакова выбрана не случайно. Сапар активно участвовал в событиях 2010 года, и знает стратегию создания революций. Вот только им движет вовсе не патриотизм, а вполне меркантильные интересы – вернуть свои деньги, оставшиеся в Кыргызстане, вытащить из мест лишения свободы главного фигуранта раздора - Алмазбека Атамбаева и обелить себя перед законом. И судя по происходящему, этот процесс он уже начал продвигать.

В этой связи, стоит напомнить интересный факт из биографии Исакова, демонстрирующий его приверженность западу. Так, в опубликованной в "Викиликс" телеграмме диппредставительства США в Кыргызстане, датируемой 2009 годом, говорится, что Сапар Исаков, будучи заведующим отделом Аппарата Правительства КР раскрывал секреты Кыргызстана американской стороне.

Также в этом документе отмечается, что Сапар Исаков осуждал пророссийскую направленность политики бежавшего в Беларусь после революции 2010 года Курманбека Бакиева и раскрывал послу США тактику сохранения американской авиабазы в Кыргызстане.

В целом, всем тем, кто покупается на речи Сапара Исакова стоит вспомнить, в каких коррупционных схемам он обвинялся на родине, и понимать, что народ и судьба Кыргызстана его всегда волновали меньше всего…



Источник: vb.kg