Омурбек Абдырахманов рассказал о важности приватизации государственных предприятий

Бишкек, "Саясат. kg". И общественный транспорт доступен, тебя могут доставить в любое место в любое время.
— Почти все наши государственные предприятия убыточны или близки к банкротству. Многие чиновники занимаются коррупционными делами посредством государственных предприятий. Есть ли у государства необходимость их держать? Частный владелец хорошо будет вести работу компании. В Кыргызстане нет дефицита товаров. Почему? Потому что товары поставляют частные предприниматели. И общественный транспорт доступен, тебя могут доставить в любое место в любое время. И с питанием нет проблем, в любом регионе страны открыты общепиты частных предпринимателей… Почти 100% строительных работ осуществляют частные предприниматели.
Но приватизация компаний должна осуществляться прозрачно, по итогам конкурса или аукциона. Чтобы чиновники не прикарманили их…
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