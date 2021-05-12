Омурбек Абдырахманов рассказал о важности приватизации государственных предприятий

Бишкек, "Саясат. kg". И общественный транспорт доступен, тебя могут доставить в любое место в любое время.

— Почти все наши государственные предприятия убыточны или близки к банкротству. Многие чиновники занимаются коррупционными делами посредством государственных предприятий. Есть ли у государства необходимость их держать? Частный владелец хорошо будет вести работу компании. В Кыргызстане нет дефицита товаров. Почему? Потому что товары поставляют частные предприниматели. И общественный транспорт доступен, тебя могут доставить в любое место в любое время. И с питанием нет проблем, в любом регионе страны открыты общепиты частных предпринимателей… Почти 100% строительных работ осуществляют частные предприниматели.

Но приватизация компаний должна осуществляться прозрачно, по итогам конкурса или аукциона. Чтобы чиновники не прикарманили их…