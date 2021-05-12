Верховный суд пояснил, почему дело брата Бакиева направлено на новое рассмотрение

Отмечается, что суды первой и второй инстанций допустили ряд нарушений

Дело Каныбека Бакиева, старшего брата беглого президента Курманбека Бакиева, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судами первой и второй инстанций допущен ряд нарушений, в том числе не дана надлежащая оценка показаниям свидетелей. Об этом сообщает Верховный суд, разъясняя ранее распространенную информацию о деле родственника Бакиева.

Отмечается, что судами в оправдательной части приговоров не учтены требования статьи 340 УПК КР, то есть недоказанность вины не является основанием для оправдания подсудимого согласно действующему УПК КР.

В соответствии с постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда от 27 апреля 2021 года, кассационное представление прокуратуры удовлетворено. Кассационная жалоба адвоката об оправдании Каныбека Бакиева оставлена без удовлетворения.

Пресс-служба Верховного суда

