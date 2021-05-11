США могут перебросить войска из Афганистана в Центральную Азию

Появление американских военных баз в зоне действия ОДКБ вызовет в регионе хаос

В Москве прошли переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Таджикский лидер, единственный из глав государств СНГ, был приглашен на Парад Победы. Одной из главных тем встречи был вопрос безопасности Центральной Азии в связи с объявленным выводом войск США из Афганистана. Вашингтон рассматривает Таджикистан и Узбекистан в качестве резервных территорий для переброски своих войск.

«Ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане», – заявил Владимир Путин 8 мая на встрече в Москве со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Эта озабоченность связана с началом вывода американских войск из Афганистана. По договору, подписанному в феврале 2020 года, США должны были полностью вывести своих военных из страны к 1 мая 2021 года, но не успели и перенесли вывод войск символично на 11 сентября 2021 года.

Однако полностью уходить из региона США не спешат и рассматривают страны Центральной Азии как новый плацдарм для размещения своих войск. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники Wall Street Journal. При этом формального запроса властям республик пока сделано не было. В качестве плацдарма рассматриваются две страны – Таджикистан и Узбекистан. Как уточняет американское издание, размещение военных баз в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане. Однако мощное военное присутствие России в регионе, растущее влияние Китая, напряженные отношения с США усложняют планы американских военных. Эмомали Рахмон не случайно был приглашен в Москву.

Во-первых, в Таджикистане расквартирована российская военная 201-я база, и, как сказал Владимир Путин, «мы работаем над ее укреплением».

В частности, на днях в Душанбе побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, где подписал соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны. «Москва делает все для поддержки Душанбе в сфере безопасности», – обратил внимание своего таджикского коллеги Владимир Путин и предложил ему высказать мнение по данной теме.

Для Таджикистана размещение американских военных стало бы хорошей возможностью для пополнения бюджета. Тем более что в первой половине нулевых годов с территории республики шла поддержка военной операции в Афганистане – в аэропорту Душанбе базировались французские истребители Mirage-2000 и топливозаправщики C-135F. Помимо оплаты за аренду аэропорта Таджикистан до 2019 года получал и военную помощь от США. Поэтому Москве было важно упредить действия Душанбе и дать понять, что не в его интересах соглашаться на предложения США, если такие поступят.

Директор Агентства этнонациональных стратегий, профессор Александр Кобринский считает, что «очередное возможное появление американских военнослужащих в регионе создаст угрозы нестабильности не только для стран Центральной Азии, но и для России». «Американцы установили полный контроль над внешней и внутренней жизнью Афганистана. После частичного вывода войск о полном выводе речь не идет, будут контролировать Афганистан по внешнему периметру. Заодно выход на республики Центральной Азии, если он состоится, позволит контролировать и все страны региона, и Россию. Поскольку они заходят на территорию ОДКБ. В перспективе, я почти уверен, США постараются передать оперативное управление регионом своему союзнику по НАТО – Турции», – сказал «НГ» Кобринский. Эксперт уверен, что это делается, чтобы «распылить силы России».

«Пока запроса от США странам региона нет, но Россия должна быть готова в возможному развитию ситуации. Ибо это принесет в регион хаос. В частности, в условиях закрытия границ разрастается исламское радикальное подполье, которое может организовать теракты и беспорядки в странах проживания, в том числе в России. Усилилось англосаксонское влияние, с помощью которого крупные игроки будут контролировать все точки на нашей планете, напрямую или опосредованно», – подчеркнул Александр Кобринский.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что ни у кого из американских президентов, включая и Джо Байдена, не было и нет задачи вывести войска из Афганистана. «Перед Байденом стоит задача переформатировать инструментарий управления афганским конфликтом и сохранить возможности США в использовании афганской территории для решения своих геополитических задач», – сказал «НГ» Князев. По его словам, решение Байдена подразумевает сохранение военного присутствия и сохранения контроля над военно-политической ситуацией в стране в первую очередь – с использованием частных военных компаний. Уже сейчас в Афганистане выполняют задачи в интересах США от 18 до 25 тыс. наемников ЧВК, притом что численность штатного контингента Пентагона – 2,5 тыс. военнослужащих. По мнению эксперта, все разговоры об уходе США из Афганистана направлены на манипулирование массовым общественным мнением.

«Существует достаточно много соглашений между США и странами Центральной Азии, позволяющих использование Пентагоном региональных коммуникаций, в первую очередь авиационных. И создавать некие громоздкие объекты, получая при этом множество проблем, затрачивая немалые ресурсы, вряд ли целесообразно», – полагает Князев. По его словам, для локальных военных вмешательств в Афганистане будет достаточно, пожалуй, возможностей USCENTCOM, чтобы с авианосцев из акватории Аравийского моря отправить бомбардировщики или десант спецназа. «На дворе уже далеко не 2001 год, когда попытки создания баз Пентагона в регионе вызвали бы весьма мощное противодействие со стороны России и Китая, а рычагов и ресурсов такого противодействия как у РФ, так и у КНР вполне достаточно, отдельные немалые проблемы способен создать и Иран», – подчеркнул Князев.

По его словам, активность со стороны России и Китая в любом случае будет нарастать, в последние примерно три года российская сторона продемонстрировала свои возможности влияния и на «Талибан» (запрещен в РФ), и на легитимную афганскую оппозицию, включая этнополитические партии. В частности, 18 марта 2021 года в Москве прошли консультации с участием делегации «Талибана», после которых талибская сторона отказалась от организуемой, по сути, американцами большой конференции в Стамбуле, где она так и не состоялась 24 апреля.

«Этот успех российской дипломатии имеет, конечно, кратковременное значение, и это тактический успех, но на фоне торможения переговоров в Дохе и срыва стамбульской конференции весьма показательный», – считает Князев.

Китай, по его словам, меньше проявляет свою активность в политическом плане, но он пока не продемонстрировал своих финансово-экономических возможностей в Афганистане в той мере, как в странах Центральной Азии. Вряд ли США смогут что-либо адекватное этому противопоставить. «Наверное, в центральноазиатских столицах должны эту ситуацию понимать и становиться сдержаннее в реализации своих «многовекторных» внешнеполитических концепций», – отметил эксперт.

ng.ru