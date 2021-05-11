Нариман Тюлеев: Оппоненты пытаются очернить меня

Бишкек, "Саясат. kg". И это не просто беззаконие, но и полнейшая вседозволенность базаркомов!

"Беспредел в избирательном процессе продолжается.Теперь оппоненты пытаются очернить меня через заказные материалы в прессе.

Господа эмгековцы, напомню вам, что встреча с Салымбековым, о которой пишут купленные вами СМИ, состоялась по просьбе именно вашего лидера, который пришел ко мне с поджатым хвостом и умолял остановиться. Предупреждаю, что я не остановлюсь и никого из вас не боюсь. Четыре года меня гнобил Атамбаев и вся его команда, но я не сломался. А вам я уж тем более не по зубам! Господа эмгековцы, вы на каждом шагу кричите о своей честности. Раз этот так, предлагаю главе государства и председателю ГКНБ проверить каждого из вас на законность вашего бизнеса, проверить выплаты по налогам и достоверность сведений, указанных в декларациях. Уверен, это будет интересно всем.

Партия «Эмгек» на прошедших выборах показала, как можно с высокой башни плюнуть на законность! Эта партия базаркомов для того, чтобы пройти в БГК шла напролом, скупая все подряд: голоса избирателей, квартальных, домкомов, акимов районов, среднее звено в правоохранительных органах, а также лояльность членов ТИК.

Все мы стали свидетелями того, как простые граждане, так и ответственные лица муниципалитета писали жалобы и сотни заявлений по фактам нарушений со стороны «Эмгек», но НИ ОДНО из них не было рассмотрено, а тем более, не было принято ни одного адекватного решения. К примеру, буквально вчера два заявителя по факту нарушений «Эмгек» Эркинбек Мамбеталиев и Марипа Тургунова заявили, что их запугивают сотрудники Ленинского РОВД столицы. На пресс-конференции во всеуслышание квартальные и сотрудники МТУ рассказали о подкупах, давлении и применении административного ресурса со стороны политической̆ партии «Эмгек». Они признались, что их заставляли работать на базаркомов, платили по 5 тысяч сомов и обещали должности в мэрии. А некоторым отрыто угрожают и обещают «оторвать голову». Люди просят защиты у президента и председателя ГКНБ. Что теперь на это скажет ЦИК? Услышат негодование граждан или вновь проигнорируют столь вопиющие нарушения?

И это не просто беззаконие, но и полнейшая вседозволенность базаркомов! Конечно, в этом беспределе я понимаю отчасти руководство ТИК. Так как по моим данным, родственник одного из руководителей ТИК находится на руководящей должности в Ассоциации Дордой «Аламедин базары». А дети одного из членов ЦИК «сидят» в списках партии «Эмгек». И этим все сказано! И поэтому нам всем понятно, что члены ТИК и ЦИК благосклонно молчат в пользу партии базаркомов не только по причине «финансового благополучия», но и по причине родственных связей.

Мы не держимся за власть. Мы выступаем за справедливость и демократические принципы. Мы бьёмся за город без продажных и коррумпированных базаркомов, которые окутали своими «щупальцами» всю столицу. Которые уверены, что они превыше закона и могут диктовать правила своей игры, которые считают, что им подвластно все, которые разбазаривают должности в муниципалитете среди своих.

Кандидаты нашей партии с полной осознанностью идут на этот принципиальный шаг и заявление. Оно было согласовано со всеми членами политобъединения! Нас поддерживают и другие партии, которые обратились к президенту страны с требованием назначить перевыборы в Бишкеке", - заявил Нариман Тюлеев.