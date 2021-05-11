Омурбек Бабанов получил вакцину от коронавируса

Экс-кандидат в президенты призвал граждан последовать его примеру и получить прививку

Экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов получил вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Нам нужна всеобщая вакцинация, лишь тогда всем миром мы победим COVID! Будь то Sputnik V или Синофарм, каждый должен выбирать сам.

Я получил вакцину Sinopharm, которую активно предлагают в нашей стране. Прошло три дня с момента вакцинации, и я не заметил никаких дополнительных симптомов.

Я призываю всех вас пройти вакцинацию.

Желаю крепкого здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом!», - написал он.

Источник: vesti.kg