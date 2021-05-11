Экс-кандидат в президенты призвал граждан последовать его примеру и получить прививку
Экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов получил вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«Нам нужна всеобщая вакцинация, лишь тогда всем миром мы победим COVID! Будь то Sputnik V или Синофарм, каждый должен выбирать сам.
Я получил вакцину Sinopharm, которую активно предлагают в нашей стране. Прошло три дня с момента вакцинации, и я не заметил никаких дополнительных симптомов.
Я призываю всех вас пройти вакцинацию.
Желаю крепкого здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом!», - написал он.
Источник: vesti.kg
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