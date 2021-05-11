(Фото) ООН оказывает содействие в преодолении последствий в приграничных селах Баткена

Ниязалиев поблагодарил постоянного координатора системы ООН Озоннию Ожиело за оперативную реакцию и предпринимаемые меры по преодолению последствий вооруженного конфликта.
В Бишкеке 10 мая состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Нурана Ниязалиева с постоянным координатором системы ООН в КР Озоннией Ожиело.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили совместные шаги по восстановлению сел Баткенской области, пострадавших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Озонния Ожиело сообщил, что стороны активировали Группу реагирования на чрезвычайные ситуации, которая является площадкой для координации совместных усилий правительства КР и агентств ООН в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В рамках этих усилий сформирована гуманитарная команда ООН, которая посетила Баткенскую область для оценки текущих потребностей пострадавших жителей.
Ниязалиев поблагодарил постоянного координатора системы ООН Озоннию Ожиело за оперативную реакцию и предпринимаемые меры по преодолению последствий вооруженного конфликта.
Он отметил, что Баткенская область нуждается не только в чрезвычайной, но и долгосрочной помощи в социально-экономическом развитии. В этой связи первый заместитель министра выразил надежду на поддержку ООН в экономическом восстановлении Баткенской области, а также проведении работы по привлечению помощи со стороны международных доноров.
Источник: Кабар
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