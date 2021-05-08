Бектур Асанов: Пока власть агрессора Рахмона не получит правовую оценку, Садыру Жапарову не следует даже здороваться с ним, не говоря о встрече

Бишкек, "Саясат. kg". Спор шел по «Головному», расположенному в Баткенском районе, но таджики начали наступать в 100 километрах от этого места, в Лейлекский район.

— Пограничный вопрос очень сложный, деликатный и требует много времени на рассмотрение. Я был губернатором Джалал-Абад, и эта проблема мне знакома. В Джалал-Абаде 24 спорных участка, по 2-3 идут ожесточенные споры. Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области тоже тяжелая, потому что разногласия серьезные. Проблема не решалась и до этого. Ежегодно несколько раз бывали разногласия, в некоторых случаях это приводило к человеческим жертвам. А вооруженный конфликт превратился в большую трагедию для народа на этот раз. У государства должна быть своя позиция по этому инциденту. Это была откровенная агрессия со стороны Таджикистана. Спор шел по «Головному», расположенному в Баткенском районе, но таджики начали наступать в 100 километрах от этого места, в Лейлекский район. Нужно обращаться в международный суд по этому поводу. Неправительственные организации собираются этим заняться, они правильно поступают, надо обратиться. Нужно дать правовую оценку действиям таджикской власти. Во время пограничных споров допускается использование легкого вооружения, но таджикская сторона применяла артиллерию, вторглись на нашу территорию. Согласно международным нормам, нужно еще объявлять причину развязывания войны. Если же эта норма не соблюдена, то это откровенная военная агрессия. Агрессия – военное преступление. Садыр Жапаров заявил: «Не поеду в Таджикистан, пока не решится пограничный вопрос». Его решение я поддержал. Даже на заседаниях ОДКБ он не должен жать руку Рахмону. В дипломатии есть такие методы, надо вести себя так, пока мировое сообщество не признает Рахмона агрессором и не даст правовую оценку его действиям.