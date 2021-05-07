Марипов: Сегодня мы открываем новую страницу в истории органов исполнительной ветви власти

Председатель кабинета министров провел первое рабочее совещание

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел первое рабочее совещание с участием новых членов кабинета министров, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента народу Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года.

Марипов отметил, что тяжелая экономическая ситуация диктует необходимость без промедления переходить к решительным действиям.

«Президент поставил перед кабинетом министров ряд антикризисных задач, которые должны быть выполнены. Это, в первую очередь, максимальное улучшение условий ведения бизнеса. Именно для этого создано Министерство по продвижению и защите инвестиций. Также стоит задача по усилению работы по защите частной собственности и развитию третейского суда в рамках судебной реформы. Кроме того, важно расширить возможности развития внешней торговли и экспортного потенциала. Эти и ряд других немаловажных задач предстоит нам выполнить. Все они направлены на улучшение условий жизни населения. Будем работать круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации», - сказал Улукбек Марипов.

Он также добавил, что необходимо усилить эффективность работы государственных органов, сделав акцент на обеспечении экономической стабильности, привлечении инвестиций и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе проведении широкомасштабной работы по вакцинации населения.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории органов исполнительной ветви власти. Утвержден новый состав кабинета министров, от работы которого зависит будущее нашей республики. На нас возложена колоссальная ответственность, пришло время переходить от слов к действиям», – подчеркнул председатель кабмина.

По итогам совещания Улукбек Марипов дал ряд поручений, требующих оперативного решения, отметив, что они должны быть выполнены в срок, а руководитель каждого государственного ведомства несет за это персональную ответственность.

Пресс-служба кабинета министров

