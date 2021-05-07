Токаев не поедет на парад Победы в Москве

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в параде Победы в Москве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует визит в Москву для участия в параде Победы Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», — сообщил Уали на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в параде Победы в Москве.

Источник: Элгезит