Токаев не поедет на парад Победы в Москве

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в параде Победы в Москве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует визит в Москву для участия в параде Победы Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», — сообщил Уали на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в параде Победы в Москве.
Источник: Элгезит
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