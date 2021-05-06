Почему бы не наделить должностью Жениша Молдокматова, «нападающего» противоположного лагеря?!

Бишкек, "Саясат. kg". До этого он несколько лет возглавлял партию «Замандаш», а с недавних пор стал лидером партии «Туран».

Кто такой Жениш Молдокматов? Нужно признать наличие красноречия и харизмы у этого политика. Но характер у него скверный или есть другие причины, в общем на протяжении долгого времени ему не везет ни с союзниками, ни с должностью. На президентских выборах 2017 года не отходил далеко от Сооронбая Жээнбекова, был одним из его главных агитаторов, но ему не досталась должность, когда С. Жээнбеков был избран на пост президента. Недовольный этим Ж. Молдокматов быстро перешел на противоположный лагерь. В октябре прошлого года он встал на сторону С. Жапарова, К. Ташиева и внес свой вклад в свержение Сооронбая Жээнбекова. В январе он ушел в оппозицию, так как вновь не дождался должности. По Баткенским событиям он сильно критикует К. Ташиева и требует у С. Жапарова отправить его в отставку.

До этого он несколько лет возглавлял партию «Замандаш», а с недавних пор стал лидером партии «Туран». Хотя господина Жениша и называли лидером, на деле «Замандашом» управляли другие люди, не секрет, что и за «Тураном» стоят другие люди. Молдокматов красноречив, поэтому некоторые силы его раззадоривают и используют в своих интересах. Если бы нынешняя власть доверила ему хорошую должность, то он перестал бы вмешиваться в политику. В противном случае он так и будет дежурным комментатором, как Мадумаров. Но мы бы призвали его поумерить свои амбиции и подавить обиды и в такое тяжелое время выбрать конструктивный путь, призывая народ к сдержанности, дружбе и единству. По Баткенским событиям работают три комиссии, могут быть созданы и другие. Поэтому господину Женишу не стоит излишне суетиться, бежать впереди паровоза, подождать заключения этих комиссий.