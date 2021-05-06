Галина Байтерек о предстоящих переговорах Рахмона с Путиным: Жапаров не едет туда из-за пандемии

В соцсетях продолжают недоумевать, почему Садыр Жапаров не будет участвовать в переговорах с президентами России и Таджикистана

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что на днях в Москве состоятся переговоры Владимира Путина и Эмомали Рахмона, в ходе которых стороны обсудят произошедший конфликт на кыргызско-таджикской границе.

По словам пресс-секретаря Садыра Жапарова — Галины Байтерек — глава государства не поедет в Москву из-за пандемии, а также в силу других обстоятельств.

- Визит Рахмона в Россию был запланирован еще месяц назад,- отметила в разговоре с Vesti.kg Байтерек. - У нас пока нет планов вылетать в Москву, в том числе из-за пандемии. Песков заявил, что не все президенты СНГ будут участвовать в Параде Победы.

Поясним, российское издание Тасс со ссылкой на пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова — сообщило, что главы государств России и Таджикистана обсудят вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе.

«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», - сказал он.

При этом Песков добавил, что приезд Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается.

Источник: vesti.kg

